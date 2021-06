Motorola relance la gamme Defy, avec un nouveau smartphone durci pour 2021

Tirant sur les ficelles de la nostalgie pour certains, Motorola ramène sa marque de smartphones Defy d’entre les morts, avec une nouvelle entrée pour 2021 qui offre un design incroyablement robuste, construit en partenariat avec le groupe Bullitt.

Ceux qui ont assez de temps dans la dent se souviennent peut-être du Motorola Defy original de 2010 : un téléphone robuste au début des efforts Android de l’entreprise qui offrait des fonctionnalités alors rares, comme Gorilla Glass et une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP.

Avance rapide de 11 ans et le Defy est de retour, cette fois sous une forme 2021 qui combine les mêmes principes de conception robustes de base, avec l’approche moderne de l’entreprise pour Android, destinée aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels.

Que vous travailliez dans la construction, que vous aimiez faire du bloc le week-end ou que vous soyez simplement maladroit, Motorola a conçu le nouveau Defy pour résister à plus que les rayures et les éraflures quotidiennes contre lesquelles un smartphone conventionnel est conçu pour résister.

Le téléphone est doté d’un boîtier à double étanchéité qui, en plus de fournir une surface extérieure adhérente et une boucle sur le coin pour accueillir le cordon de couleur assortie inclus dans la boîte, sert de double redondance pour sa résistance à la poussière et à l’eau IP68 ; même si la couche externe est compromise, le Defy doit rester protégé contre les intrusions.

La coque extérieure est également testée contre plusieurs chutes jusqu’à 1,8 m, tandis que l’écran est protégé par le verre Gorilla Glass le plus avancé de Corning à ce jour – Victus, qui a fait ses débuts sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra de l’année dernière.

L’implication de Bullitt Group vient de son expertise dans la construction de téléphones durcis, ayant été à l’origine des récents téléphones robustes de marques telles que Land Rover, JCB et Caterpillar.

Au-delà de l’extérieur dur (c’est-à-dire la contribution de Bullitt Group), les internes et les fonctionnalités sont décidément plus Motorola. En fait, la fiche technique se lit comme celle du Moto G9 Play de l’année dernière; avec un écran 6,5 pouces 720p 20:9, un processeur Qualcomm Snapdragon 662, une triple caméra arrière 48Mp-plomb et une batterie 5000mAh.

Le Defy exécute toujours Android 10 (avec une mise à niveau promise vers Android 11 dans un avenir proche), ce que Motorola atténue en déclarant qu’il essaie de mettre en œuvre autant d’améliorations que possible via son propre logiciel, distribué via le Google Play Store plutôt.

Pour ceux qui recherchent un nouveau téléphone qui peut résister à plus que tous les jours, le nouveau Motorola Defy 2021 sera mis en vente sur les marchés européens et latino-américains dans les mois à venir, au prix de 279 £ / 329 €.

Voici une fiche technique complète pour le Motorola Defy 2021 :