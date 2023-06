Motorola Razr Plus (2023) Hands-On: écran plus grand, plus grande concurrence pour Samsung

Le Motorola Razr fait un autre retour. Et cette fois, il corrige deux des plus grandes lacunes des pliables actuels de style téléphone à clapet : les écrans de couverture exigus et les prix élevés.

La société vient d’annoncer les Razr Plus et Razr (2023), dont le premier a un écran de couverture géant qui occupe presque tout le devant de l’appareil. Le Razr Plus sera lancé le 23 juin pour 1 000 $ et est disponible en précommande à partir du 16 juin, tandis que le Razr régulier (2023) arrivera plus tard cette année à un prix non divulgué. Le Razr standard coûtera beaucoup moins cher que le Razr Plus, selon les dirigeants de Motorola, ce qui est remarquable étant donné que la plupart des pliables coûtent environ 1 000 $ ou plus. Les téléphones portent respectivement les marques Razr 40 Ultra et Razr 40 en Europe et sur certains autres marchés, le Razr 40 Ultra étant immédiatement mis en vente en Europe pour 1 200 euros.

Les Motorola Razr et Razr Plus sont un autre signe que les téléphones pliables évoluent. Environ quatre ans après que les pliables soient devenus largement disponibles en 2019, les fabricants de téléphones comme Motorola comprennent mieux comment ces appareils peuvent être pratiques plutôt que simplement fantaisistes. Bien que le Razr Plus semble prometteur, Motorola a toujours une concurrence redoutable de Samsung, qui domine le marché pour téléphones pliables et smartphones en général.

L’écran de couverture de Motorola Razr Plus est le plus gros tirage

La première chose que j’ai remarquée à propos du Razr Plus, c’est son écran frontal géant. Il mesure 3,6 pouces, ce qui le rend techniquement plus grand que l’écran de votre iPhone 4 d’il y a plus de 10 ans.

L’écran de couverture est destiné à bien plus que simplement vérifier l’heure ou lire les notifications ; vous pouvez interagir avec les applications et même taper à l’aide d’un clavier complet. Pendant le bref moment que j’ai passé avec le Razr Plus, j’ai tapé les noms des lieux dans la barre de recherche de Google Maps et j’ai commencé à rédiger un message dans Gmail. Vous pouvez même parcourir votre flux TikTok sans ouvrir le téléphone, ce qui est surprenant compte tenu du format vertical de l’application.

Vous pouvez installer un clavier complet sur l’écran du Motorola Razr Plus. John Kim/Crumpe

Alors que vous lirez probablement des e-mails et naviguerez sur les réseaux sociaux sur l’écran intérieur de 6,9 ​​pouces du téléphone, il est agréable de voir plus de fonctionnalités sur l’écran de couverture. Cela rend l’écran extérieur beaucoup plus utile par rapport à un appareil comme le Galaxy Z Flip 4, qui vous permet de voir l’heure, la date, le calendrier et d’autres informations, mais n’offre pas la fonctionnalité complète de l’application du Razr Plus.

Les applications reprennent également là où elles se sont arrêtées lors du basculement entre l’écran de couverture et l’écran intérieur principal. Si vous ouvrez une application sur l’écran intérieur et fermez le téléphone, un bouton apparaîtra sur l’écran de couverture offrant la possibilité de relancer l’application.

L’approche de Motorola me rappelle une interface utilisateur de smartwatch ; Les applications et les widgets de l’écran de couverture sont visibles, personnalisables et interactifs, mais ils se sentent également appropriés pour un écran plus petit. Jeff Snow, chef de produit de Motorola pour les appareils haut de gamme et phares, a déclaré que la société s’était inspirée des appareils portables.

« Surtout le cadran de l’horloge », a-t-il déclaré. « Nous voulions cette expérience où vous pourriez avoir quelque chose qui n’est pas statique; c’est un peu émouvant et cela représente un peu un personnage différent. »

Motorola Razr Plus est un appareil photo flexible, tout comme les autres pliables

Les caméras sont également un gros problème sur le Razr Plus compte tenu de sa conception flexible. Cependant, ne vous attendez pas à ce que la résolution corresponde à celle que vous obtiendriez avec un téléphone haut de gamme à prix similaire comme le Galaxy S23 Plus ou le Pixel 7 Pro. Il y a un appareil photo principal de 12 mégapixels et un appareil photo ultra large de 13 mégapixels, ainsi qu’un appareil photo selfie de 32 mégapixels à l’avant.

Il manque également le téléobjectif dédié que l’on trouve généralement sur les téléphones non pliables dans cette gamme de prix, ce qui peut être une considération importante pour les amateurs de photographie. Cependant, le Galaxy Z Flip 4 manque également d’un téléobjectif, et ce compromis est probablement nécessaire pour fournir de l’espace pour le grand écran de couverture du Razr Plus.

Motorola positionne la forme pliable du téléphone comme principal attrait. En plus de soutenir le téléphone lorsqu’il est plié à moitié pour l’utiliser comme trépied intégré – un mouvement que Samsung a popularisé avec le Z Flip original – il y a d’autres astuces que je pourrais voir utiles.

Le Razr Plus peut servir de mini-caméscope lorsqu’il est plié à mi-chemin. John Kim/Crumpe

Le Razr Plus peut se transformer en caméscope miniature lorsqu’il est plié à moitié et tenu sur le côté, par exemple. L’écran extérieur peut également être utilisé pour afficher un aperçu de la photo que vous prenez lorsque vous prenez une photo, permettant au sujet de se voir lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Processeur Motorola Razr Plus et autres détails

Le matériel du Razr Plus se situe quelque part entre ce que vous obtiendriez avec un smartphone haut de gamme et un téléphone de niveau intermédiaire à prix raisonnable. Il fonctionne sur la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, qui est conçue pour alimenter les téléphones haut de gamme mais n’est pas aussi nouvelle que le processeur Snapdragon 8 Gen 2 dans d’autres téléphones à partir de 2023 comme la gamme Galaxy S23.

L’écran de 6,9 ​​pouces du téléphone a un taux de rafraîchissement élevé qui atteint jusqu’à 165 Hz, ce qui devrait fournir des animations et un défilement plus fluides en fonction de ce qui est à l’écran. C’est inhabituellement élevé pour les téléphones de cette gamme de prix, qui ont généralement des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que le pli du Razr soit toujours visible, il est plus subtil que celui du Galaxy Z Flip 4 et n’est pas aussi perceptible au toucher.

Motorola indique également que l’avant et l’arrière de l’appareil sont recouverts de Corning Gorilla Glass Victus, et qu’il est classé pour la durabilité IP52, ce qui devrait le rendre hydrofuge selon Motorola. Le Commission Electrotechnique Internationale Le site Web décrit cette classification comme offrant une protection contre les gouttes d’eau tombant verticalement lorsque le boîtier de l’appareil est incliné à un angle spécifique. La plupart des téléphones phares prennent en charge un indice IP67 plus élevé, mais le Galaxy Z Flip 4, le plus grand rival du Razr Plus, a un indice IPX8, ce qui signifie qu’il peut être immergé sous l’eau, mais n’a aucune résistance nominale à la poussière. Le nouveau Razr a également une charnière sans espace, lui permettant de se fermer complètement lorsqu’il est fermé, similaire au Google Pixel Fold.

Le Razr 2023 standard (à gauche) à côté du Razr Plus (à droite). John Kim/Crumpe

Le Razr standard est similaire au Razr Plus, mais avec quelques différences importantes. L’écran de couverture est nettement plus petit – 1,5 pouces par rapport aux 3,6 pouces du Plus – et le téléphone fonctionne sur le Snapdragon 7 Gen 1, qui est conçu pour apporter des fonctionnalités haut de gamme à des appareils plus abordables. Il dispose également d’un appareil photo principal de 64 mégapixels par rapport au tireur principal de 12 mégapixels du Razr Plus, bien que Motorola affirme que le Plus devrait prendre de meilleures photos dans l’obscurité, grâce à son ouverture. Il y a aussi un appareil photo ultra large de 13 mégapixels et un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Les deux Razr prennent en charge la charge filaire de 30 watts et la charge sans fil de 5 W, bien que le Razr standard ait une batterie plus grande de 4 200 mAh par rapport à la batterie de 3 800 mAh à l’intérieur du Razr Plus. Vous bénéficiez également de trois ans de mises à niveau du système d’exploitation avec les deux Razrs, ce qui est comparable à Google mais pas aussi long que l’engagement de quatre générations de Samsung.

Mais encore une fois, c’est vraiment le prix inférieur à 1 000 $ qui va faire ressortir le Razr ordinaire. Motorola semble suivre un modèle que nous avons vu dans d’autres téléphones de milieu de gamme en se concentrant sur la taille de l’appareil photo et de la batterie dans son téléphone plus abordable et en réduisant dans d’autres domaines généralement davantage axés sur la productivité et les jeux, comme l’écran et le processeur.

Les pliables évoluent en 2023

Le Motorola Razr Plus (à gauche) illustré à côté du Motorola Razr 2023 (à droite) John Kim/Crumpe

Tout compte fait, les nouveaux Razrs signalent que les pliables commencent peut-être enfin à trouver leur place sur le marché de la téléphonie mobile. Alors que les téléphones pliables ne représentaient encore qu’une partie de l’espace plus large des smartphones en 2022 (1,2% des expéditions mondiales selon IDC), les entreprises technologiques réfléchissent au moins de manière plus créative à la manière d’utiliser ces écrans flexibles.

Pour Motorola, cela se voit dans les fonctionnalités de photographie et l’écran de couverture polyvalent du Razr Plus, tandis que Google a présenté une nouvelle façon d’utiliser Google Translate avec deux écrans sur le Pixel Fold.

Nous devrons passer plus de temps avec le Razr Plus de Motorola avant de savoir si cet écran de couverture plus grand sera suffisamment convaincant pour rendre les téléphones pliables intéressants. Mais il est sûr de donner à Samsung plus de concurrence avant son prochain lancement prévu de Galaxy Z Flip et Z Fold, qui se produit généralement en août.