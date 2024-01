Motorola razr+ bénéficie d’une réduction de 450 $ au nouveau plus bas de 550 $

Quiconque est à la recherche d’un smartphone pliable doit bénéficier de la remise la plus basse d’aujourd’hui sur le Motorola razr+. De retour pour redonner au rasoir de la vieille école quelques fioritures modernes, cette version récente tombe à 550 $ et est rejoint par le Le Pixel 7 arrive 450 $ – pour ceux qui souhaitent plutôt un design de smartphone classique. De plus, il y a une offre de liquidation sur Le système maillé Wifi à 3 nœuds de Google à 110 $. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Pause déjeuner.Motorola razr+

Économisez 450 $ sur le récent Motorola Razr+ pliable

Woot offre aujourd’hui le meilleur prix jamais vu sur le nouveau smartphone Motorola Razr+. Ce combiné pliable débloqué de 256 Go maintenant vend pour 550 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 1 000 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique à 450 $ de réduction. Il s’agit d’une réduction supplémentaire de 100 $ par rapport à la valeur de notre mention précédente, qui comprenait un prix de vente de 700 $ combiné à un crédit bonus de 50 $. Notre examen pratique explique à quoi s’attendre du nouveau smartphone, mais nos premières impressions ne pourraient pas être meilleures sur le dernier de Motorola.

Motorola vient de lancer son dernier téléphone intelligent à clapet l’été dernier, donnant une nouvelle vie à son rasoir classique avec toutes les fioritures d’un appareil moderne. L’expérience de pliage est centrée autour d’un écran de couverture rafraîchi qui brille par-dessus tous les autres pliables du marché. Il dispose d’un panneau de 3,6 pouces soutenu par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est suffisamment grand pour que vous souhaitiez l’utiliser pour plus qu’un simple coup d’œil sur les notifications et l’heure, offrant même la prise en charge d’un clavier qui s’affiche pour répondre rapidement aux messages.

À partir de là, vous regardez un panneau FHD+ pliable de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz sur l’écran intérieur du Motorola Razr+. Une puce Snapdragon 8+ Gen 1 vous offre les dernières nouveautés en matière de silicium Android de nos jours et est également soutenue par 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Google Pixel 7 atteint 450 $

Woot propose désormais le Google Pixel 7 débloqué pour 450 $. Il s’agit d’une baisse par rapport au prix initial de 599 $ du smartphone de 128 Go, ce qui constitue la deuxième meilleure offre à ce jour. Il se situe à moins de 10 $ du plus bas historique d’octobre de l’automne dernier et constitue la première remise que nous observons depuis sur cette capacité. À 9to5Googlevous pouvez avoir une meilleure idée de ce à quoi vous attendre grâce à notre examen.

Google Pixel 7 Il s’agit peut-être de la version de génération précédente du téléphone phare de l’entreprise, mais il offre encore beaucoup de valeur grâce à l’offre d’aujourd’hui. Il est centré autour d’un écran FHD de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 1 400 nits. À l’arrière se trouve un réseau de caméras à double capteur, alimenté par la puce Tensor G2 du smartphone.

Amazon supprime le système maillé Wifi à 3 nœuds de Google pour 110 $

Amazon propose désormais le rafraîchi Système maillé Google Wifi 802.11ac pour 110 $. Il s’agit d’une réduction de 90 $ sur le prix habituel de 200 $ et d’un nouveau plus bas historique. C’est 15 $ de plus que le meilleur prix précédent – ​​fixé il y a plus d’un an – et il s’agit d’une rare réduction sur une mise à niveau de réseau domestique plus que performante. Il est parfait pour les membres de la famille qui ne disposent pas des dernières nouveautés en matière de Wi-Fi, ou pour tous ceux qui souhaitent un système Wi-Fi maillé simple et fiable.

Google vient de supprimer discrètement ses forfaits Google Wifi et Nest Wifi de la vitrine en ligne de l’entreprise plus tôt dans le mois, ouvrant la voie à la remise d’aujourd’hui. On ne sait toujours pas encore si nous verrons ou non un nouveau modèle atterrir sur les étagères des magasins, mais quiconque ne cherche pas à attendre ou ne souhaite pas obtenir une remise encore plus importante sur un système maillé encore performant sera à l’aise avec celui d’aujourd’hui. vente.

Google système Wi-Fi maillé d’entrée de gamme offre 4 500 pieds carrés de couverture 802.11ac, le tout avec des vitesses de 1,2 Gb/s et une prise en charge pour s’intégrer au reste de votre configuration Assistant. Outre la possibilité de donner la priorité à certains appareils sur votre réseau, d’autres fonctionnalités notables incluent six ports Ethernet Gigabit et trois nœuds pour fournir une connexion Wi-Fi cohérente dans toute votre maison.

