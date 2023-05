Motorola Razr 40 Ultra sera lancé sous le nom de Razr + aux États-Unis, des supports marketing font surface

Motorola dévoilera le 1er juin 2023 quelques smartphones pliables verticalement de style flip, qui seraient les Razr 40 et Razr 40 Ultra. Les rumeurs prétendaient que le Razr 40 Ultra s’appellerait également Razr +, et celles-ci sont maintenant corroborées par le leakster fiable Evan Blass, qui a déclaré que le smartphone serait lancé sous le nom de Razr + aux États-Unis et de Razr 40 Ultra sur le reste des marchés.







Motorola Razr + aux États-Unis s’appellera Motorola Razr 40 Ultra dans le monde

Blass a également divulgué les documents marketing officiels du Razr 40 Ultra, qui corroborent les fuites de conception précédentes.

De plus, le leakster a publié quelques vidéos montrant différents cas d’utilisation de l’écran de couverture du Razr 40 Ultra, censé mesurer 3,5 pouces de diagonale. Vous pouvez les regarder ici et ici si vous suivez déjà Blass.











Motorola Razr 40 Ultra / Razr + a divulgué des documents marketing

Motorola n’a encore rien divulgué sur le duo Razr 40, mais vous pouvez vérifier les spécifications divulguées du Razr 40 Ultra ici. Le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et embarquera une batterie de 3 640 mAh avec une charge de 33 W. Cependant, certaines rumeurs prétendent qu’il sera livré avec une cellule de 2 850 mAh.

