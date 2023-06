Motorola Razr 40 Ultra se vend en Chine lors de la première vente ouverte

Suite à l’annonce de la semaine dernière, le tout nouveau Razr 40 Ultra de Motorola a fait sa première vente ouverte en Chine. Le flip pliable a attiré beaucoup d’attention et s’est vendu instantanément dans les magasins en ligne de Motorola et Lenovo, ainsi que chez les détaillants tiers JD.com et Tmall. Le Weibo officiel de Motorola Chine a confirmé qu’un total de 10 000 unités du nouvel appareil avaient été vendues le premier jour seulement.







Motorola Razr 40 Ultra épuisé lors de la première vente ouverte

Nous avons trouvé le Razr 40 Ultra comme une grande amélioration par rapport à ses prédécesseurs dans notre revue écrite et avons été impressionnés par son expérience logicielle raffinée sur la couverture et les écrans principaux. Vous pouvez également consulter notre revue vidéo Razr 40 Ultra liée ci-dessous.

Source (en chinois)