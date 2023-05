Motorola Razr 40 apparaîtrait sur les sites Web GeekBench et 3C, révélant certaines spécifications

Nous en savons déjà pas mal sur le prochain Moto Razr 40 Ultra. La dernière fuite majeure a révélé toute sa fiche technique et comprenait également des rendus haute résolution du téléphone. Nous nous attendons à voir le Razr 40 Ultra dévoilé le 1er juin aux côtés d’un autre appareil moins premium – un Moto Rarz 40 à la vanille. Le Razr 40 régulier est un peu plus mystérieux. Nous avons des images et des prix présumés, mais aujourd’hui apporte également des fuites de spécifications présumées.









Fuite du Motorola Razr 40

Un téléphone passant par le XT2323-3 le numéro de modèle a été repéré sur GeekBench et les sites Web 3C. Les fuites ne sont pas particulièrement denses en informations, mais elles révèlent que le Razr 40 sera alimenté par un chipset Snapdragon 7 Gen 1 avec 12 Go de RAM. Il démarrera également Android 13 et proposera une charge rapide de 33 W.













Motorola Razr 40 en lilas d’été

Comme déjà mentionné, nous avons une idée de l’apparence du Razr 40 standard et de son prix de vente au détail. Si ces informations se concrétisent, nous prévoyons que le modèle vanille coûtera 899 € avec une configuration de mémoire de 8 Go/256 Go. C’est environ 300 € de moins que ce que le Razr 40 Ultra devrait coûter.

Là encore, le Razr 40 Ultra dispose d’un écran externe nettement plus grand, d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, d’une batterie de 3 800 mAh avec une charge rapide de 33 W, d’un appareil photo principal de 12 MP et d’un ultra large de 13 MP, tous deux stabilisés.

