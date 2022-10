Motorola Razr 2022 réduit le Z Flip 4 à 949 £

Motorola apporte son dernier téléphone pliable Razr au Royaume-Uni à un prix inférieur au Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

Le Motorola Razr 2022 – c’est son nom officiel – coûtera 949,99 £ / 1 199 € par rapport aux 999 £ / 1 109 € que Samsung vend pour le Z Flip.

Ainsi, bien que le Razr coûte plus cher que le Z Flip 4 en Europe continentale, au Royaume-Uni, Motorola réduit Samsung de 50 £. Le téléphone est disponible à partir d’aujourd’hui.

Le Razr 2022 est la troisième génération du design pliable de la société qui rappelle directement les téléphones à clapet classiques Razr du début des années 2000. Le Razr V3 original a été lancé en 2004 et s’est démarqué pendant des années avec son design révolutionnairement mince et élégant.

Avance rapide jusqu’en 2022 et le nouveau téléphone Razr arbore une finition mate avec un écran extérieur distinctement grand de 2,7 pouces, probablement son principal différenciateur par rapport à la conception de la série Z Flip de Samsung, qui a des écrans beaucoup plus petits lorsqu’il est fermé.

Le Razr vous permet de lire et d’envoyer des messages ainsi que d’effectuer des paiements tout en le gardant fermé. Ouvrez-le et vous avez un FHD + P-OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz – plus élevé non seulement que les Flips de Samsung, mais aussi la plupart des produits phares traditionnels qui ne vont qu’à 120 Hz.

Motorola, qui appartient au géant chinois de la technologie Lenovo, affirme que l’écran est certifié HDR10+ et peut afficher 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, il devrait donc s’agir d’un panneau de qualité supérieure. Nous espérons qu’il ne souffre pas des mêmes problèmes de fiabilité que les précédents Razr pliants qui éloignaient nécessairement l’écran du corps du téléphone lors du pliage, laissant des pièces exposées et rendant le téléphone très délicat.

Motorola

Une nouvelle charnière repensée sur le Razr 2022 peut être pliée pour rester ouverte sous plusieurs angles pour faire des choses comme prendre un appel vidéo mains libres ou prendre une photo sur une minuterie. Moto pousse également la fonction d’écran partagé du téléphone, bien que cela fonctionnera comme sur les smartphones Android classiques.

Ce qui est plus mignon et plus fonctionnel, c’est que vous pouvez maintenir le téléphone ouvert à Nice et utiliser l’écran extérieur comme réveil de chevet.

Motorola affirme également que le nouveau Razr possède “l’appareil photo le plus avancé de tous les téléphones à clapet” – lorsqu’il est basé sur ce qu’il dit est la combinaison de fonctionnalités “uniques” de la taille 1/15″ de son capteur principal de 50Mp, une taille Ultra Pixel plus grande de 2,0 μm, une large ouverture f / 1,8, OIS et sa fonction de mise au point instantanée sur tous les pixels.

Cela prétend prendre des photos avec plus de pixels de mise au point que les autres téléphones pour une meilleure mise au point dans différentes conditions d’éclairage. Nous devrons mettre cela à l’épreuve lorsque nous aurons le nouveau Razr pour examen, aux côtés de l’autre objectif ultra large arrière 13Mp et de l’enregistrement vidéo 8K.

Le téléphone est alimenté par le dernier chipset haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 3 500 mAh. Ce dernier semble un peu bas, alors j’espère que la durée de vie de la batterie ne sera pas la chute du Razr.

Il est également uniquement hydrofuge IP52, ce qui est une meilleure protection contre la poussière mais une moins bonne protection contre l’eau que l’indice IPX8 du Z Flip 4.

Si Motorola ne réussit pas cette fois avec le Razr, en plus d’en vendre quelques-uns, il perdra encore plus de terrain au profit de Samsung dans la grande course pliable.

Pour l’instant, Samsung a une longueur d’avance.