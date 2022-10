Motorola Razr 2022 pour examen

Motorola a rendu mondial le Razr 2022 pliable cette semaine et il est maintenant arrivé au siège pour prendre sa place dans la file d’attente des révisions. Il est livré avec le chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1, un OLED pliable 1080p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une double caméra à l’extérieur.

Nous avons hâte de le mettre à l’épreuve et de passer par le processus d’examen, mais voici d’abord ce qui nous a impressionnés lorsque nous l’avons sorti de la boîte.

Le couvercle de l’emballage s’ouvre pour révéler le téléphone lui-même, déplié. En dessous, nous trouvons le chargeur 30W, un câble USB-C vers USB-C et quelques lectures sur la garantie et la sécurité. La boîte elle-même se referme avec un aimant accrocheur.

Le Razr lui-même est un combiné très large, plus large que son prédécesseur et son principal rival – le Samsung Galaxy Z Flip4. La première impression est que ça va un peu trop loin pour être confortable, mais peut-être que ça nous gonflera au bout de quelques jours.

Le pliage du téléphone est soigné et l’appareil s’enclenche bien, avec une charnière à encliquetage facile. Il est un peu plus léger que le P50 Pocket ou le Z Fold4, et s’ouvre également plus facilement.









Motorola Razr 2022

L’écran de couverture a la même diagonale de 2,7 pouces que sur le prédécesseur Razr 5G mais est beaucoup plus grand que ses rivaux. Et il y a encore assez de place pour le double appareil photo et le flash LED.

Il s’agit d’une amélioration massive, et avec l’interface utilisateur permettant à nouveau de prendre des selfies avec la caméra principale, plus de personnes pourront s’intégrer dans le cadre, grâce à la caméra ultra grand angle de 13 MP avec AF.

La caméra intérieure située à l’intérieur d’un trou de perforation a maintenant un capteur 32MP. Le panneau lui-même est joli mais les lunettes sont assez épaisses, ce qui réduit un peu la sensation futuriste.

Le Razr 2022 ressemble à un véritable produit phare qui, sur le papier, a toutes les chances de battre le Galaxy Z Flip4 et même le Huawei P50 Pocket pour le titre de coque la plus performante du marché. Nous aurons un verdict une fois que nous serons prêts avec l’examen, alors restez à l’écoute !