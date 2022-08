Motorola Razr 2022 arrive avec un chipset phare, un OLED pliable amélioré de 6,7 pouces

L’attente est terminée, Motorola a enfin lancé le Moto Razr 2022, et le téléphone est tout ce à quoi nous nous attendions. Le nouveau pliable conserve la conception à clapet signature et est livré avec un écran amélioré, deux caméras et un chipset phare.

La diagonale de l’écran est de 6,7 pouces, ce qui est la même que celle du prédécesseur, mais c’est là que s’arrêtent les similitudes. Le nouveau panneau OLED a une meilleure charnière qui se plie en forme de poire pour se fermer complètement lorsqu’il est plié, il prend en charge HDR10+ et est livré avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, Motorola a laissé tomber l’encoche étrange avec le panneau replié en dessous et a introduit une conception perforée pour la caméra frontale de 32 MP.

Maintenant, nous ne voulons pas appeler cela un tireur de selfie car les selfies seront probablement pris avec la double caméra à l’arrière, en combinaison avec l’écran OLED externe de 2,7 pouces qui reste apparemment inchangé.

La caméra principale a un capteur 50MP 1/1,55″ et un OIS identique à ce qui est utilisé sur les Edge 30 Pro et S30 Pro. La caméra secondaire est un tireur ultra grand angle 13MP avec 121 degrés FOV.









Images promotionnelles du Moto Razr 2022 en chinois

Les deux téléphones Moto Razr précédents avaient des chipsets de la série Snapdragon 7xx, mais enfin, le Moto Razr 2022 est livré avec un Snapdragon 8+ Gen 1 phare.

Les autres spécifications incluent la prise en charge de la prise de vue RAW, l’interface MyUI 4.0 qui a repensé certaines applications pour qu’elles fonctionnent également sur l’écran extérieur, deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et une gradation DC appropriée.











Motorola Moto Razr 2022

Le Moto Razr 2022 est déjà disponible en précommande sur le site Web chinois de l’entreprise dans une seule couleur – Noir. Les prix sont de 5 999 CNY (890 $) pour une variante 8/128 Go, de 6 499 CNY (965 $) pour 8/256 Go et de 7 299 CNY (1 085 $) pour 12/512 Go. Nous ne savons pas si et quand Motorola l’apportera à l’étranger – pour l’instant, nous n’avons pratiquement rien entendu à ce sujet.

La source (en chinois)