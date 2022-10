Motorola publiera une mise à jour permettant la 5G pour ses smartphones en Inde début novembre

Motorola a annoncé aujourd’hui avoir publié des mises à jour permettant la 5G pour Edge 30 Ultra et Edge 30 Fusion au cours des deux derniers jours en Inde, et neuf autres smartphones les recevront d’ici la première semaine de novembre.

La mise à jour activera la 5G sur les modes SA (Reliance Jio) et NSA (Airtel et Vi) sur les smartphones Motorola afin que les utilisateurs puissent profiter d’une 5G transparente entre les opérateurs.

Motorola Edge 30 Ultra

“Les smartphones Motorola 5G en Inde, dans toutes les catégories, prennent en charge matériellement 11 à 13 bandes 5G, y compris les 8 bandes Sub 6 GHz 5G qui ont été annoncées en Inde. Nous avons déjà commencé le déploiement des mises à jour logicielles OTA pour activer la 5G sur les modes 5G SA (Reliance Jio) et NSA (Airtel & Vi), simultanément sur les appareils Motorola, permettant aux consommateurs de profiter de la 5G transparente entre les opérateurs. Nos mises à jour sur les Motorola edge 30 ultra et edge 30 fusion récemment lancés ont déjà été déployées et d’autres appareils Motorola 5G recevront les mises à jour dans les semaines à venir, en visant l’achèvement d’ici la première semaine de novembre 2022,», a déclaré M. Prashanth Mani, directeur exécutif de Motorola Asia Pacific dans une note de presse.

Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous partagé par Motorola pour plus de détails sur la mise à jour 5G.

Motorola n’est pas la seule marque à déployer des mises à jour pour activer la 5G sur ses smartphones en Inde. Samsung a annoncé qu’il publiera la mise à jour pour ses smartphones le mois prochain, tandis qu’Apple commencera le déploiement pour les iPhones en décembre.