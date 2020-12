Un nouveau smartphone Motorola est taquiné par Chen Jing, directeur général de la division de téléphonie mobile de Lenovo en Chine. Selon un article sur Weibo (via GizChina), la présentation du smartphone phare pourrait avoir lieu « très prochainement », bien que les détails exacts du lancement restent flous. Le dirigeant de Lenovo ajoute également que le prochain produit phare de Motorola arriverait avec quelques «fonctionnalités intéressantes». Pour le moment, les spécifications du prochain produit phare de Moto restent floues, bien que Qualcomm ait annoncé plus tôt ce mois-ci que le Motorola appartenant à Lenovo comporterait son dernier SoC Snapdragon 888.

Motorola est revenu à la mêlée phare après des années en avril avec le Motorola Edge Plus. Non seulement l’appareil prend en charge la 5G, mais il intègre du matériel de premier ordre tel qu’un appareil photo de 108 mégapixels, un chipset Snapdragon 865, etc. Il est prudent de supposer que le téléphone Moto Snapdragon 888 SoC comporterait des améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Pour rappel, le Motorola Edge Plus est livré avec un écran incurvé Full HD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un support HDR10 +. Il contient également une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge filaire 18 W TurboPower, la charge sans fil 18 W et le partage de puissance inversé sans fil 5 W. Pour les selfies et le chat vidéo, le téléphone est équipé d’un appareil photo de 25 mégapixels, logé à l’intérieur de la découpe perforée.

Certains des téléphones censés contenir le SoC Snapdragon 888 incluent la série Xiaomi Mi 11, le Samsung Galaxy S21 et Realme Race.

Pendant ce temps, un rapport TechnikNews de novembre annonçait bientôt le lancement d’un «Motorola Nio» avec Snapdragon 865 SoC. Le Motorola Nio devrait être doté d’une triple configuration de caméra arrière et de deux configurations de RAM et de stockage. Un autre rapport a suggéré que le taux de rafraîchissement maximal par défaut du Motorola Nio supposé est fixé à 105Hz. Il est supposé que l’entreprise pourrait plafonner à 90 Hz au moment de son lancement officiel. Pour le moment, Motorola n’a pas encore confirmé le développement du Motorola Nio et de son prochain appareil phare avec Snapdragon 888 SoC. Si les rapports sur le lancement du prochain produit phare de Moto sont exacts, nous pouvons nous attendre à des informations dans les jours ou semaines à venir.