Motorola partage de nombreux détails sur le Moto Razr 2022 et le Moto X30 Pro

Le lancement des Moto Razr 2022, X30 Pro et S30 Pro a été repoussé à ce jeudi, mais la société a déjà révélé les spécifications détaillées du nouveau pliable et du X30 Pro. Voici un aperçu de ce qui s’en vient le 11 août.

Motorola a abandonné le menton emblématique au profit d’un écran plus grand. L’écran interne de 6,7 pouces est un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10 +, gradation CC et taux de rafraîchissement de 144 Hz, le plus élevé jamais pliable.











Le Moto Razr 2022 est doté d’un écran OLED pliable de 6,7 pouces à 144 Hz

La société a conçu un design pliable sans espace qui minimise le pli. Lorsqu’il est plus proche, l’écran est plié en forme de larme avec un rayon intérieur de 3,3 mm.

La charnière peut maintenir le téléphone en position semi-ouverte et Motorola a plusieurs cas d’utilisation pour cela. Vous pouvez l’utiliser pour le multitâche, regarder une vidéo sur la moitié supérieure tout en discutant sur la moitié inférieure. Cela active également le mode “trépied”, qui maintient les caméras à un certain angle, vous permettant de filmer des vidéos ou des selfies en accéléré sans avoir à transporter de matériel supplémentaire.









Le téléphone se ferme sans espace • Mode trépied

En parlant de caméras, le module principal a un 50MP avec OIS. Il s’agit d’un capteur 1/1,55″ avec des pixels de 1,0 µm (2,0 µm avec binning 4 en 1). À côté se trouve l’appareil photo ultra large 13MP (121°), qui dispose d’une mise au point automatique lui permettant également de prendre des images macro à 2,8 cm (environ 1″). La caméra selfie est poinçonnée dans l’écran principal, elle dispose d’un capteur 32MP.









Caméra 50+12MP à l’arrière, 32MP à l’intérieur • Le module principal a un capteur 1/1,55″ et OIS

Pour en revenir à l’écran externe, cette génération est plus grande – 2,7 pouces – et vous permet de glisser entre 9 widgets différents pour obtenir des informations en un coup d’œil. Il peut également être utilisé pour prendre des selfies avec la caméra principale, bien sûr.







L’écran de couverture de 2,7″ peut afficher 9 widgets pour des informations en un coup d’œil

Contrairement aux deux modèles précédents, le Moto Razr 2022 est un véritable produit phare avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Trois configurations de mémoire seront proposées : 8/128 Go, 8/256 Go et 12/512 Go.







Le Moto Razr 2022 est alimenté par le chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1

Passant au Moto X30 Pro, il s’agit du premier téléphone avec un appareil photo 200MP, basé sur le capteur HP1 1/1,22″, qui offre jusqu’à 16 en 1 binning pour une taille de pixel effective de 2,56 µm. Le nombre élevé de pixels permettra également une large gamme de zoom numérique sans perte.



Le Moto X30 Pro est le premier smartphone avec un appareil photo 200MP, grâce au capteur ISOCELL HP1

Il existe également un module téléobjectif 12MP avec un grossissement 2x (ouverture f/1.6) basé sur le capteur IMX663 (pixels 1.22µm). Également à l’arrière se trouve la caméra ultra large (117°) avec un capteur 50MP et une mise au point automatique pour le mode macro. La caméra frontale dispose d’un capteur 60MP avec binning 4 en 1.









La caméra principale a des modes de binning 16 en 1 et 4 en 1 et offre un zoom numérique sans perte

Comme le Razr, le Moto X30 Pro est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, qui peut être associé à une mémoire de 8/128 Go, 12/256 Go ou 12/512 Go. Il y a une chambre à vapeur et plusieurs blocs de cuivre pour évacuer la chaleur du chipset.









Snapdragon 8+ Gen 1 associé à un refroidissement puissant

L’écran incurvé de 6,7 pouces à l’avant a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 1 500 Hz. Il s’agit d’un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+ et couverture 100 % DCI-P3. Il a une luminosité maximale de 1 250 nits et une gradation CC.









Le Moto X30 Pro dispose d’un écran incurvé de 6,7 pouces à 144 Hz avec échantillonnage tactile à 1 500 Hz

Le téléphone sera fourni avec un chargeur GaN de 125 W et prend également en charge une charge sans fil rapide de 50 W.

Les prix et autres détails de lancement des dernières offres premium de Motorola seront dévoilés dans quelques jours.

Source 1 | Source 2 (en chinois) | Via 1 | Via 2