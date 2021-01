Motorola a lancé un nouveau smartphone 5G à budget moyen, le Motorola One 5G Ace. La société appartenant à Lenovo a également actualisé sa très populaire série G avec trois nouveaux appareils: le Moto G Stylus (2021), le Moto G Power (2021) et le Moto G Play (2021). Tous les nouveaux smartphones Motorola sont actuellement vendus au détail aux États-Unis et la société appartenant à Lenovo n’a pas encore partagé plus de détails sur leur disponibilité mondiale. Ils sont tous alimentés par des processeurs mobiles Qualcomm.

À commencer par le Motorola One 5G Ace, le smartphone à petit budget dispose d’un écran Full HD + de 6,7 pouces (1 080 x 2400 pixels) avec une densité de pixels de 394 ppp et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Sous le capot, il contient le SoC Snapdragon 750G 5G associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Il fonctionne également sur Android 10 hors de la boîte.

La configuration de la triple caméra arrière du Motorola One 5G Ace comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2 et un jeu de tir macro de 2 mégapixels avec f / 2,4 ouverture. Pour les selfies, il y a un capteur de 16 mégapixels avec un objectif f / 2,2 à l’intérieur de la découpe de perforation. Les autres fonctionnalités du smartphone incluent le Wi-Fi double bande, la 5G, le Bluetooth 5.1, le GPS / A-GPS, le NFC et une prise casque 3,5 mm. Il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge de 15 W via le port USB-C. Son prix est fixé à 399,99 $ (environ 29 500 Rs) pour la variante de stockage 6 Go + 128 Go. Il existe également une variante de stockage de 4 Go + 64 Go, bien que son prix reste flou pour le moment.

D’autre part, le Moto G Stylus (2021) fonctionne sous Android 10 et dispose d’un écran Full HD + de 6,8 pouces (1080 x 2400 pixels). Il est livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 678, associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via une carte microSD (jusqu’à 512 Go). Comme son nom l’indique, l’appareil comprend un stylet pour des notes rapides et l’édition de photos. Il comporte une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels, accompagnée d’un tireur de 8 mégapixels et de deux caméras de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir selfie de 16 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, à l’intérieur de la découpe de perforation.

Les autres caractéristiques notables du Moto G Stylus (2021) comprennent le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth 5.0, le GPS / A-GPS, une prise casque 3,5 mm et un port USB Type-C. Il contient une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W. Le Moto G Stylus (2021) coûte 299 $ (environ 22000 Rs) pour le modèle de stockage 4 Go + 128 Go.

Le Moto G Power (2021) est livré avec un écran HD + de 6,6 pouces (720×1 600 pixels), un SoC Snapdragon 662 et jusqu’à 4 Go de RAM. Les 64 Go de stockage embarqués sont également extensibles jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Les autres fonctionnalités notables du smartphone incluent le Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth 5.0, le GPS / A-GPS et un port USB Type-C. Il contient une batterie de 5000 mAh avec une prise en charge de charge rapide de 15 W qui est censée offrir jusqu’à trois jours d’autonomie par charge, avec une utilisation standard. Il dispose d’une configuration de caméra arrière triple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels et deux tireurs de 2 mégapixels. Pour les selfies, il existe un appareil photo de 8 mégapixels.

Le prix du Moto G Power (2021) commence à 199,99 $ (environ 14700 Rs) pour l’option de base 3 Go + 32 Go et la variante de stockage 4 Go + 64 Go qui coûte 249 $ (environ 18 300 Rs).

Enfin, Moto G Play (2021) dispose d’un écran HD + de 6,5 pouces (720×1 600 pixels) et du SoC Qualcomm Snapdragon 460 associé au GPU Adreno 610, sous le capot. Il dispose également de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible avec une carte microSD jusqu’à 512 Go. Il contient une configuration de double caméra arrière comprenant une caméra principale de 13 mégapixels avec une ouverture f / 2.0 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un objectif f / 2.4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 5 mégapixels. Les options de connectivité du téléphone incluent le Wi-Fi double bande, la 4G, le Bluetooth 5.0, le GPS / A-GPS et un port USB Type-C. Il contient également une batterie de 5000 mAh mais avec une prise en charge de 10 W et Motorola, appartenant à Lenovo, affirme que le téléphone peut durer jusqu’à trois jours par charge.

Le Moto G Play (2021) est livré avec un prix de 169,99 $ (environ 12500 Rs) pour la seule variante de stockage 3 Go + 32 Go et propose des options de couleur Misty Blue.