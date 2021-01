Motorola One 5G Ace fait ses débuts en Amérique du Nord pour 399 $

Motorola a annoncé son Moto G 5G en juillet et l’a ensuite amené aux États-Unis sous le nom de Moto One 5G. Nous obtenons maintenant le Moto One 5G Ace, le téléphone 5G le plus abordable de Motorola en Amérique du Nord au prix de 399 $.

Il y a un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution FHD + à l’avant et un trou de perforation centré pour la caméra selfie 16MP. Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 750G qui comprend le modem Snapdragon X52 5G intégré pour une connectivité 5G inférieure à 6 GHz. Vous obtenez des options de RAM 4/6 Go et un stockage de 64/128 Go qui est encore extensible via microSD.

Le département de la caméra est titré par un jeu de tir principal de 48MP qui se trouve à côté d’un module ultra-large de 8MP, d’un capteur macro de 2MP et d’un flash LED. Vous apercevrez également la fossette de marque Moto qui abrite le scanner d’empreintes digitales. Le téléphone est classé IP52 et pèse 212 grammes.









Motorola One 5G Ace en argent

Côté logiciel, vous obtenez Android 10 standard avec le skin My UX de Motorola en plus. La batterie est livrée à 5000 mAh et effectue une charge filaire de 15 W bien que vous n’obteniez qu’un adaptateur de 10 W dans la boîte.

Le Moto One 5G Ace sera mis en vente à partir du 14 janvier aux États-Unis, tandis que les acheteurs canadiens devront attendre un peu plus. Il vient dans un seul coloris argenté.