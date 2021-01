Le très attendu Motorola XT2125-4 (nom de code Nio) qui serait lancé avec le Snapdragon 865 a été repéré dans les bases de données de certification FCC et TUV Rheinland. Nous pouvons voir que le téléphone sera doté de la connectivité 5G, du Wi-Fi double bande et du Bluetooth basse consommation. La liste TUV révèle une batterie de 5000 mAh (numéro de modèle LZ50) avec prise en charge de la charge rapide de 20 W.







Liste FCC du Motorola XT2125-4

Selon les rumeurs précédentes, le Moto «Nio» embarquera un écran de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement inhabituel de 105Hz qui n’est probablement qu’une version de test tandis que l’unité finale viendra avec un 90Hz plus standard. Nous attendons également une caméra principale OmniVision 64MP à l’arrière, ainsi qu’un objectif ultra-large 16MP et un capteur de profondeur 2MP. Le téléphone devrait être livré avec Android 11 dans la boîte.





Certification de la batterie Motorola «Nio»

Hier, nous avons vu un teaser pour un prochain Motorola Edge S qui sera alimenté par un chipset Snapdragon 800 sans nom. Cela pourrait très bien être le nom commercial du Motorola «Nio», mais il n’y a pas de confirmation officielle pour le moment, donc nous devrons simplement attendre plus d’indices.

