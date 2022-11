Motorola Moto Watch 70 listée sur Best Buy Canada

La dernière montre intelligente de Motorola est déjà répertoriée sur Best Buy Canada avant son lancement officiel. La Moto Watch 70 est présentée en détail avec ses principales spécifications et prix sur le site Web du détaillant.







Motorola Moto Watch 70 chez Best Buy Canada

Moto Watch 70 apporte un écran couleur de 1,69 pouces avec une résolution de 240x280px. La liste ne précise pas si la montre utilise un écran LCD ou AMOLED. Nous obtenons la confirmation que le boîtier est en alliage de zinc tandis que le bracelet de montre fourni est en silicone.







Montre Moto Motorola 70

La smartwatch apporte un suivi de la fréquence cardiaque aux côtés d’un capteur SpO2 et d’un gyroscope. Il peut suivre jusqu’à 23 modes sportifs et apporte la connectivité Bluetooth 5.0. La durée de vie de la batterie est évaluée à 14 heures d’utilisation continue et la charge est gérée via un socle de charge magnétique exclusif. La montre est également classée IP-67, ce qui signifie que vous pouvez nager et vous doucher avec.

Il n’y a aucune mention de WearOS, nous pouvons donc supposer en toute sécurité que la Moto Watch 70 exécute Moto OS, tout comme la Moto Watch 100 de l’année dernière.

Motorola moto Watch 70 est disponible dans une seule couleur noire et est cotée à 99 CAD (environ 75 USD). Il n’y a pas de détails sur la disponibilité pour le moment, mais nous pouvons nous attendre à ce que Motorola annonce officiellement le portable assez tôt.

La source