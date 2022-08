Motorola Moto Tab G62 arrive le 17 août

Motorola lancera le Moto G62 en Inde demain avec une puce différente, et mercredi prochain, il présentera la tablette Moto Tab G62 dans le pays.

Découvrez les performances incroyables du puissant processeur Snapdragon® 680 dans le tout nouveau #mototabg62. Processeur graphique Qualcomm® Adreno™ 610 et processeur Qualcomm® Kryo™ 265 Profitez de jeux rapides et fluides et faites-en bien plus sans perdre votre élan. Lancement le 17 août le @Flipkart. #EntertainmentUnleashed – Motorola Inde (@motorolaindia) 9 août 2022

La Moto Tab G62 sera vendue via Flipkart en Inde, et son page promotionnelle sur le site Web du détaillant en ligne nous dit à quoi s’attendre de la tablette. La Moto Tab G62 est alimentée par le SoC Snapdragon 680, intègre un écran LCD 2K de 10,6″ avec prise en charge du stylet et exécute Android 12.

La Moto Tab G62 a une conception en métal avec son panneau arrière – arborant une seule caméra – ayant une finition bicolore. Il est alimenté par une batterie de 7 700 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 20 W.

Le reste des points forts du Motorola Moto Tab G62 comprend une prise casque 3,5 mm, quatre haut-parleurs avec Dolby Audio et une extension de stockage jusqu’à 1 To via une carte microSD. La tablette sera disponible en versions Wi-Fi uniquement et LTE en Inde.