Motorola Moto Tab G62 annoncé : Snapdragon 680, écran 10,6'' et batterie 7 700 mAh

Comme promis, Motorola a dévoilé aujourd’hui la Moto Tab G62, qui est alimentée par le SoC Snapdragon 680 et exécute Android 12 hors de la boîte. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage embarqué, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le Motorola Moto Tab G62 a une construction en métal et arbore un écran LCD de 10,6″ d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Il est livré avec un total de deux caméras – un tireur selfie 8MP à l’avant et une autre unité 8MP à l’arrière, ayant un Champ de vision de 118 °.

La Moto Tab G62 affiche une conception bicolore hydrofuge et contient une batterie de 7 700 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 20 W. Le reste des points forts de la tablette comprend une prise casque 3,5 mm, quatre haut-parleurs et un son Dolby Atmos.

La Moto Tab G62 est disponible dans une seule couleur mais a deux versions – LTE et Wi-Fi uniquement. Le modèle Wi-Fi uniquement est au prix de 15 999 INR (201 $ / 198 €) et est déjà disponible à l’achat en Inde via Flipkart, tandis que la variante LTE est au prix de 17 999 INR (226 $ / 223 €) et continuera vente à partir du 22 août.

Source 1, Source 2