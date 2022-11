Motorola Moto G82 en examen

Le Moto G82 a fait ses débuts plus tôt cette année avec un écran OLED de 6,6 pouces et un appareil photo 50MP avec OIS comme points forts. Le téléphone est un appareil clé de milieu de gamme pour son fabricant à travers le monde et maintenant que nous avons enfin une unité, nous pouvons voir s’il devrait faire votre liste d’achats.

Le Moto G82 partage de nombreux éléments de conception Moto G52 et Moto G62. Ces trois téléphones ont également des configurations de caméra très similaires, mais le Moto G82 est le seul à proposer OIS.

Sous le capot, nous avons une plate-forme Snapdragon 695, compatible 5G. Notre unité dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, bien que certains marchés obtiennent également une version de 8 Go de RAM.

La couleur White Lily de notre appareil a un motif en pointillé autour du logo Moto, ce qui est un ajout sympa, et nous avons un étui de protection en plastique transparent dans la boîte qui vous permet toujours de le voir tout en offrant une certaine protection.

L’écran OLED promet une couverture de la gamme DCI-P3 à 100 % et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales à l’écran car Motorola a décidé de mettre le scanner d’empreintes digitales sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation.

À la hausse, le Moto G82 dispose d’une prise audio 3,5 mm et d’un emplacement microSD comme avantage par rapport à ses concurrents.

Le Moto G82 (8/128 Go) est généralement 23 999 INR en Inde, alors que la version 6/128 Go est d’environ 330 € en Europe. Nous établirons si c’est une bonne affaire à l’un ou l’autre de ces prix lorsque nous aurons terminé les tests. Restez à l’écoute!