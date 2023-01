Motorola Moto G73 et G53 dévoilés avec des écrans 5G, 120 Hz et des caméras 50MP

Dites bonjour aux nouveaux téléphones de la série Moto G – Motorola vient de lancer quatre téléphones G (et un téléphone E), dont deux que nous couvrirons ici, les modèles bas de gamme sont dans un article séparé. Cela signifie que nous examinerons ici les Moto G73 et G53.

Beaucoup de choses ont changé depuis les Moto G72 et G52. Pour commencer, les deux nouveaux modèles prennent en charge la connectivité 5G. Bien qu’il y ait des changements que vous pourriez ne pas apprécier. Regardons de plus près.

Moto G73

Le Motorola Moto G73 arrive avec le Dimensity 930 de MediaTek. Ce chipset exécute son processeur à des horloges inférieures à celles du Dimensity 920 et le GPU est différent (un design Imagination plutôt que Mali). Pourtant, la puce apporte un modem 5G sous-6 GHz et c’est une grande mise à niveau par rapport au Moto G72 (dont le chipset Helio G99 utilisait également une technologie d’ancienne génération).

Le téléphone exécute Android 13 prêt à l’emploi avec de légères modifications My UX. Il n’y a actuellement qu’une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (qui est extensible, plus à ce sujet dans un instant).











Motorola Moto G73

Motorola a remplacé l’écran P-OLED du modèle de l’année dernière par un écran LCD IPS de 6,5 pouces, fonctionnant à nouveau à 120 Hz et avec la même résolution de 1 080 x 2 400 pixels (20:9). Comme avant, il y a un poinçon de caméra selfie 16MP troué dans l’écran.

Les choses sont également différentes à l’arrière. L’appareil photo 108MP a disparu, à sa place un capteur 50MP avec des pixels assez grands de 1,0 µm (2,0 µm avec binning 4 en 1). Les pixels de l’ancien capteur étaient aussi petits que possible, 0,64 µm (1,28 µm avec binning).

C’est une mise à niveau à coup sûr, bien que nous aurions aimé voir la prise en charge du gain de la caméra pour la capture vidéo 4K. Quoi qu’il en soit, l’autre module à l’arrière est un 8MP ultra large avec un champ de vision de 118° et une mise au point automatique, ce qui lui permet également de capturer des photos macro.

Le Moto G73 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh et du TurboPower 30, le chargeur 30 W de Motorola (inclus dans la boîte). La charge se fait via le port USB-C 2.0 et il y a une prise casque 3,5 mm sur le côté. Des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos sont également à bord.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le G73 prend en charge la 5G sous-6 GHz. Il s’agit d’un téléphone double SIM avec un slot hybride, ce qui signifie que vous pouvez avoir un slot microSD là où la deuxième carte SIM va normalement. En plus de cela, il y a le Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.3, le NFC et les systèmes de positionnement habituels.









Moto G73 en Bleu Nuit et Blanc Lucent

Le corps du téléphone est en plastique et a une conception hydrofuge. Il mesure 8,3 mm d’épaisseur et pèse 181 g.

Moto G53

Le Motorola Moto G53 affiche également la prise en charge de la 5G par rapport à son seul prédécesseur 4G, bien que cette fois, il soit gracieuseté du Muflier 480+ (en remplacement du Snapdragon 680). Le téléphone peut être configuré avec 4, 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible.











Motorola Moto G53

L’affichage n’a rien à voir avec le G52, c’est un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de seulement 720 x 1 600 pixels (20: 9). C’est une surprise à voir dans le milieu de gamme et pas agréable, le Moto G52 avait un écran 1080p de 6,6 pouces (AMOLED 90 Hz). La caméra selfie 16MP est la même que sur le G73.

Ce n’est pas le cas à l’arrière. L’appareil photo principal de 50 MP utilise un capteur plus petit avec des pixels de 0,64 µm (1,28 µm avec binning). Comme vous pouvez vous y attendre, l’appareil photo est limité à la capture vidéo 1080p (à seulement 30 ips, pas 60 ips comme le G73). De plus, l’appareil photo ultra large 8MP (118°) n’a pas d’autofocus.











Motorola Moto G53

Le Moto G53 est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de seulement 10 W (qui sera portée à 18 W pour le marché latino-américain). C’est étrange, étant donné que le G23 (couvert dans l’autre article) a 30W TurboPower. Le G53 et le G73 ont tous deux des capteurs d’empreintes digitales pour la sécurité (plus le déverrouillage du visage).











Moto G53 en bleu encre, argent arctique et rose pâle

Quoi qu’il en soit, comme son frère, ce téléphone possède une coque en plastique au design déperlant. Il y a un port USB-C 2.0 et une prise jack 3,5 mm en bas, également à bord des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos. Il s’agit également d’un téléphone double SIM avec un emplacement hybride, acceptant les cartes microSD jusqu’à 1 To à la place de la deuxième carte SIM.

Prix ​​& disponibilité

Les Motorola Moto G73 et Moto G53 seront lancés en Europe dans les prochains jours, suivis d’un déploiement plus large en Amérique latine et en Asie plus tard.

Le Moto G73 sera disponible pour 300 € en une seule configuration (8/256 Go). Le Moto G53 sera moins cher à 250 €, c’est avec une mémoire de 4/128 Go, qui est la seule option actuellement répertoriée sur le site officiel de Motorola. Voici quelques liens vers Moto Allemagne pour le G73 et G53. Moto UK les a aussi, mais pas encore de prix.