Motorola Moto G72 rend la surface avant le lancement

Selon les rumeurs, le Motorola Moto G72 sortira d’ici la fin du mois, mais les informations concernant le prochain combiné de milieu de gamme de la société sont plutôt rares. Naturellement, on s’attendrait à au moins une mise à niveau modeste par rapport au Moto G71 de l’année dernière et maintenant @OnLeaks et Prixbaba donnez-nous un premier bon aperçu de l’appareil et un indice de ce à quoi s’attendre en termes de spécifications matérielles.

La première image suggère que la protection habituelle contre la poussière et l’eau sera à portée de main, tandis que la seconde confirme essentiellement le panneau OLED à l’avant compte tenu du lecteur d’empreintes digitales sous-écran.











Motorola Moto G72 rend

La troisième image montre l’appareil en trois couleurs différentes et un îlot de caméra conforme à la série Motorola Edge 30 récemment annoncée. Il y a trois caméras sur la bosse et certains pensent que le capteur principal sera de 108MP couplé (évident par les rendus) avec un tireur ultra large de 8MP et une caméra de profondeur ou macro de 2MP. L’avant abrite un capteur 16MP.

L’appareil sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge de 33 W. Toutes ces spécifications ne sont pas confirmées, alors ne prenez rien pour acquis pour le moment.

