Motorola Moto G72 avec Helio G99 et appareil photo 108MP arrive en Europe

Le Motorola Moto G72 a été lancé en Inde le 3 octobre et il est maintenant temps pour une tournée européenne. Le téléphone sera bientôt disponible dans certains pays du Vieux Continent avec un PDSF de 260 € (remarque : le prix exact varie selon les pays, par exemple dans Allemagne c’est 280 €).

Écran P-OLED de 6,6 pouces, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, 120 Hz, prise en charge HDR10+

Le G72 a été conçu pour la consommation multimédia avec son écran P-OLED de 6,6 pouces (résolution FHD+, 20:9), un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+. Il y a deux haut-parleurs avec Dolby Atmos, Atmos est également pris en charge si vous branchez un casque sur la prise 3,5 mm.



Dolby Atmos est pris en charge sur les haut-parleurs stéréo et pour les écouteurs branchés sur la prise jack 3,5 mm

L’affichage peut fonctionner à 120 Hz pour une interface utilisateur fluide, mais l’Helio G99 n’est pas tout à fait à 120 images par seconde. Le chipset 6nm (TSMC) a 2 cœurs Cortex-A76 (2,2 GHz) et 6x A55 (2,0 GHz), plus un GPU Mali-G57 MC2. Le chipset est associé à 6 à 8 Go de RAM LPDDR4X et à 128 Go de stockage (UFS). Le téléphone dispose d’un emplacement pour carte hybride afin que vous puissiez ajouter plus de stockage ou une deuxième ligne téléphonique.

L’Helio G99 prend en charge les appareils photo jusqu’à 108 MP et ce téléphone en fait pleinement usage.



Jeu de puces MediaTek Helio G99, 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage (plus un emplacement microSD)

Motorola a en effet emballé un capteur de 108 MP avec des pixels de 0,64 µm et une prise en charge du binning 9 en 1. Cet appareil photo peut enregistrer une vidéo 1080p à 60 ips et, avec la caméra ultra large, il peut être utilisé pour calculer les informations de profondeur pour les portraits. En parlant de cela, la caméra ultra large embarquée dispose d’un capteur 8MP (1,12µm). À côté se trouve une caméra macro 2MP.



Caméra principale 108MP (f/1.7, 0.64µm) + caméra ultra large 8MP + caméra macro 2MP

Autour de l’avant se trouve une caméra selfie 16MP (f/2.45, 1.0µm), celle-ci peut filmer des vidéos 1080p à 30fps. Également à l’avant se trouve le lecteur d’empreintes digitales intégré.

Que ce soit pour de longs marathons de streaming ou de longues sessions de jeu, le Moto G72 peut durer assez longtemps grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Il est livré avec un chargeur de 33 W (techniquement, le téléphone atteint 30 W) et un câble USB-C, ainsi qu’un étui de protection et il y a même un casque inclus pour certains pays.



Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 30 W

Notez que le port USB ne prend en charge que les vitesses 2.0. Les fonctionnalités de connectivité supplémentaires incluent Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 et NFC.











Motorola Moto G72 en gris météorite, blanc minéral et bleu polaire

Typique de Motorola, ce téléphone a une conception hydrofuge, ce qui lui a valu une cote IP52 (pour la résistance à l’eau mais aussi à la poussière). Le téléphone est disponible en gris météorite, blanc minéral et bleu polaire.