Motorola Moto G62 en examen

Le Motorola Moto G62 fait partie des rares combinés autour de la barre des 200 € qui offrent une connectivité 5G grâce à la puce Snapdragon 480+ économique.

À première vue, c’est un peu déroutant car le Snapdragon 680 alimente le Moto G52 vraisemblablement plus bas, mais en réalité, le 480+ est une puce plus rapide et c’est le seul avec un modem 5G. C’est donc principalement le schéma de nommage de Qualcomm qui est à blâmer.

Le combiné est construit autour d’un écran LCD IPS rapide de 120 Hz de 6,5 pouces et transporte un ensemble de haut-parleurs stéréo pour une expérience multimédia plus complète. Il n’y a qu’une seule option de mémoire disponible et c’est 4 Go/128 Go. Le stockage est extensible via un emplacement pour carte microSD hybride.

La configuration de la caméra est assez familière car elle a également été utilisée dans le G52. Nous avons un capteur de caméra principal de 50MP 1/2,76″, avec une taille de pixel de 0,64µm derrière l’objectif f/1.8, ainsi que des caméras ultra larges 8MP et macro 2MP. ouverture.

L’ensemble du système est alimenté par une batterie de 5 000 mAh tirant un maximum de 15 W et, curieusement, les deux sont en baisse par rapport au Moto G60 de l’année dernière. Cependant, les spécifications ne sont pas tout, nous devons donc exécuter notre ensemble habituel de tests pour voir l’autonomie réelle et les temps de charge.

Le Moto G62 est l’un des combinés 5G les plus abordables du marché, il y a donc probablement beaucoup de gens qui se demandent si cela en vaut la peine. Restez à l’écoute et nous vous tiendrons au courant.