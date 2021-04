Plus tôt dans la journée, nous avons couvert une rumeur sur les prochains Motorola G60 et G40 Fusion qui a révélé que les deux appareils seraient lancés avec des écrans 120Hz, une prise en charge HDR10, des batteries de 6000 mAh et le Snapdragon 732G à la barre. Sur la base des spéculations précédentes, le Moto G60 sera rebaptisé G40 Fusion (numéro de modèle XT2147-1) en Inde et au Brésil et est censé contenir un appareil photo principal 64MP et un jeu de tir selfie 16MP dans le même corps que le G60. Le reste des spécifications serait identique au G60.





Rendu du Motorola Moto G60

Deux nouvelles listes Geekbench confirment maintenant que les deux appareils emballeront effectivement le chipset Snapdragon 732G de milieu de gamme. La liste Moto G60 montre également 6 Go de RAM et Android 11. Le score monocœur est de 515 points tandis que la performance multicœur est de 1375 points. Le G40 Fusions est répertorié avec 4 Go de RAM mais gère 519 points monocœur et 1425 points dans le département multicœur.







Annonces Motorola Moto G60 et Moto G40 Geekbench

La principale différence entre les deux appareils devrait se situer à l’arrière, où le G60 offrira le tireur ISOCELL HM2 108MP de Samsung, tandis que le G40 Fusion offrirait un jeu de tir 64MP.

Dans le même ordre d’idées, Motorola India a annoncé qu’un nouveau téléphone Moto G arriverait bientôt, qui pourrait bien être le Moto G40 Fusion. Comme d’habitude, nous vous mettrons à jour avec plus d’informations une fois qu’elles seront publiées.

Le chemin convoité vers la gloire est celui qui regorge de souvenirs. #GetSetG pour les chérir avec nos deux lancements les plus attendus. Restez à l’écoute pour en savoir plus. pic.twitter.com/Kqrnmolgnn – Motorola Inde (@motorolaindia) 14 avril 2021

