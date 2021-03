Les rumeurs précédentes indiquent une configuration principale de 48MP, macro 5MP et caméra de profondeur 2MP à l’arrière. Le Moto G50 pourrait avoir 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et j’espère qu’il existe également un emplacement microSD.

Le téléphone Motorola Ibiza devrait arriver sous le nom de Moto G50, et aujourd’hui, l’appareil est apparu sur TENAA, révélant son design et certaines de ses spécifications. Le numéro de modèle de l’appareil est XT2137-2 et sera livré avec une configuration à triple came à l’arrière, un panneau LCD à l’avant et une prise en charge des réseaux 5G.

