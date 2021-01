Le Motorola Capri Plus repéré sur Geekbench le mois dernier avec la désignation de modèle XT2129 a été certifié par le NBTC thaïlandais, qui a révélé que le smartphone serait lancé sous le nom de Moto G30.

La liste n’inclut aucune spécification de l’appareil, mais Geekbench a révélé qu’il exécuterait Android 11 et disposerait de 4 Go de RAM, le chipset étant supposé être le SoC Snapdragon 662.

Les spécifications rumeurs du Capri Plus – que nous savons maintenant être le Moto G30 – incluent un écran HD + de 90 Hz, jusqu’à 128 Go de stockage et une caméra principale de 64MP rejointe par des capteurs de profondeur 13MP ultrawide et 2MP.

Il n’y a pas encore de mot de Motorola sur le G30, mais plus de détails à ce sujet devraient bientôt apparaître.

