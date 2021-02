Motorola Moto G30, G10 avec SoC Snapdragon, quatre caméras arrière lancées: prix, disponibilité et spécifications

Motorola a rafraîchi sa série Moto G économique avec les nouveaux smartphones Moto G30 et Moto G10. Les deux appareils disposent de quatre caméras arrière et sont classés IP52 pour la résistance à l’eau et à la poussière. De plus, le Motorola Moto G30 et le Moto G10 sont disponibles en deux options de couleur, chacune. Les appareils sont alimentés par des processeurs mobiles Qualcomm Snapdragon associés à jusqu’à 128 Go de stockage. Les smartphones Motorola récemment lancés sont actuellement disponibles sur certains marchés, et la société appartenant à Lenovo n’a pas encore partagé les détails de la disponibilité mondiale.

En termes de prix, le Moto G30 est livré avec une étiquette de prix de 180 EUR (environ 15 900 Rs) et sera disponible dans les options de couleur Pastel Sky et Phantom Black. Le prix du Moto G10 est fixé à 150 EUR (environ 13 300 Rs) et est disponible dans les options de couleur Aurora Grey et Iridescent Pearl. Les deux téléphones seront disponibles à l’achat sur le marché européen d’ici la fin du mois. Motorola n’a pas encore partagé d’informations sur la disponibilité internationale. La société avait précédemment actualisé la gamme avec le Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) et Moto G Play (2021), plus tôt en janvier.

Le Moto G10 arbore un écran HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et contient le SoC Snapdragon 460, le moins bon. Il dispose également de 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage intégré extensible via une carte microSD. La configuration de la caméra arrière quadruple comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et deux caméras de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et la détection de profondeur. Pour les selfies, il est livré avec un jeu de tir de 8 mégapixels qui prend en charge HDR, panorama et enregistrement Full HD à 30 ips. Les autres fonctionnalités incluent 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, prise casque 3,5 mm et une batterie de 5000 mAh.

D’autre part, le Moto G30 dispose également d’un HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il contient le SoC Snapdragon 662 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Sa configuration de caméra arrière quadruple abrite une caméra principale de 64 mégapixels. Les autres spécifications de l’appareil photo sont similaires à celles du Moto G10. À l’avant, vous obtenez un jeu de tir selfie de 13 mégapixels. Les autres caractéristiques notables du Moto G30 incluent la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le NFC, le GPS et la prise casque 3,5 mm. Le Moto G30 comprend une batterie de 5000 mAh qui prend en charge jusqu’à 20 W de charge via le port USB Type-C.