La semaine dernière, nous avons eu notre premier aperçu du Motorola Moto E7 Power et du Moto G30, et nous avons également appris certaines de leurs spécifications. Maintenant blog allemand WinFuture a divulgué les fiches techniques des deux smartphones tout en partageant les rendus du Moto E7 Power dans une nouvelle couleur, laissant peu de place à l’imagination.

Commençons par le Moto G30, qui sera alimenté par le SoC Snapdragon 662 et doté d’un écran HD + IPS de 6,5 « . Le smartphone sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien qu’une fuite précédente prétendait qu’il y aurait une option de 4 Go / 64 Go comme bien.

Le Moto G30 démarrera Android 11 et disposera d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage.







Moto G30

Le rapport de la semaine dernière affirmait que le Moto G30 comporterait une caméra selfie 13MP et arborerait un appareil photo principal de 64MP à l’arrière, rejoint par un module ultra-large 13MP et deux modules 2MP pour capturer des photos macro et enregistrer des informations de profondeur.

Cependant, la dernière fuite contredit cette affirmation car la source dit que le Moto G30 sera livré avec un jeu de tir selfie 8MP, et que l’unité ultra-large utilisera également un capteur 8MP.

Le Moto G30 emballera une batterie de 5000 mAh et comportera un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, NFC, prise casque 3,5 mm et USB-C.

Passant au Moto E7 Power, le smartphone embarquera un écran LCD HD + de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour le tireur à selfie de 5 MP. Le panneau arrière du smartphone abritera un lecteur d’empreintes digitales rejoint par un flash LED et une configuration à deux caméras comprenant une configuration principale Unités macro 2MP. Nous avons une fois de plus des informations contradictoires ici puisque la fuite de la semaine dernière affirmait que la caméra principale serait accompagnée d’un capteur de profondeur 2MP.

La dernière fuite indique également que Moto E7 Power aura le SoC Helio G25 à la barre et non le Helio P22. Le smartphone fonctionnera sous Android 10 et sera livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, mais nous avons également entendu parler d’une variante de 2 Go / 32 Go, et le E7 Power aura également un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage.

Une batterie de 5000 mAh alimentera l’ensemble du paquet, et la source affirme que le prix du Moto E7 Power sera d’environ 150 € en Europe.

Le Moto E7 Power sera livré avec une prise casque 3,5 mm située en haut et des options de couleur bleu et rouge. La variante bleue est apparue dans une fuite précédente, et nous pouvons voir la version rouge aujourd’hui.







Moto E7 Puissance

Il n’y a pas encore de mot de Motorola sur le E7 Power et le G30, mais la dernière fuite confirme qu’une annonce officielle n’est pas trop loin.

La source (en allemand)