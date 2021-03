Le Motorola Moto G30 est arrivé à nos bureaux et nous nous préparons à le soumettre à notre examen pour savoir s’il vaut votre argent.

La boîte de vente au détail du Moto G30 comprend les documents habituels, un étui en silicone et un chargeur 20W.

Le Moto G30 a un SoC Snapdragon 662 sous le capot et des bottes Android 11 en stock. Le smartphone est disponible en trois configurations de mémoire: 4 Go / 64 Go, 4 Go / 128 Go et 6 Go / 128 Go. Et si autant de stockage ne suffit pas, vous avez la possibilité de l’étendre encore jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 662 est construit autour d’un écran LCD HD + 6,5 « 90Hz avec une encoche pour la caméra selfie 13MP. À l’arrière, nous avons un lecteur d’empreintes digitales et une configuration à quatre caméras, qui est une combinaison de 64MP primaire, 8MP ultra large, Profondeur 2MP et unités macro 2MP.

Le Moto G30 est proposé en deux couleurs – Pastel Sky et Dark Pearl – et nous avons reçu les deux. Le panneau arrière du premier a une finition brillante, tandis que celui du second est non brillant et moins sujet aux rayures. Il scintille également de deux couleurs différentes lorsque la lumière frappe le panneau sous des angles différents.







Moto G30 dans les couleurs Pastel Sky et Dark Pearl

Une batterie de 5000 mAh qui tire son énergie d’un port USB-C jusqu’à 20 W. Compte tenu de la résolution de l’écran, cette grosse cellule devrait vous permettre de passer facilement la journée.

Notre examen est en cours, alors restez dans les parages pour savoir si le Moto G30 est un achat digne.