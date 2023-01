Motorola Moto G23 rend la fuite en ligne

Motorola se prépare apparemment à lancer un nouveau midranger. Le G23 a fait le tour des différents sites de certification sans trop se dévoiler. Aujourd’hui apporte un ensemble de rendus détaillés et haute résolution du prochain téléphone, laissant très peu à l’imagination en termes de design.

Apparemment, le téléphone sera disponible dans un trio de couleurs (bleu, gris et blanc) et présentera une sorte de design carré avec des coins agréables et arrondis. Nous pouvons également voir clairement un selfie perforé à l’avant et un trio de caméras arrière.

La source entre en fait dans les détails concernant lesdites caméras. Nous nous attendons à ce que le G23 ait un vivaneau principal Quad-Bayer de 50MP, un ultra-large 5MP et un appareil photo macro 2MP. Sur le devant – se trouve une caméra selfie 16MP.











Motorola Moto G23 rend

Certaines autres spécifications supposées pour le Moto G23 incluent un écran IPS de 6,5 pouces, HD + (1600 x 720), 90 Hz, un chipset MediaTek Helio G85 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Nous sommes encore un peu flous sur les options de mémoire, mais si l’on en croit la vigne, il y aura, à tout le moins, un modèle de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, vendu au prix de 199 EUR en Europe.

