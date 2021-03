Selon la liste Geekbench, le Motorola Moto G20 embarque un processeur octa-core couplé à 4 Go de RAM avec une fréquence de base de 2 GHz. Le fabricant du processeur est mentionné comme «P352» qui est associé au SoC UNISOC T7000, selon le pronostiqueur Abhishek Yadav. On dit que le téléphone fonctionne sur Android 11 hors de la boîte, la liste Geekbench en fait d’autres points forts. La liste montre que le téléphone a atteint un score monocœur de 1565 et un score multi-cœur de 4780. Alors que la liste FCC a également indiqué que le Moto G20 porte une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide à 10 W. Enfin, selon le détaillant espagnol ParatuPc, la variante non annoncée 4 Go + 64 Go du Motorola Moto G20 pourrait coûter 148,07 euros, soit environ 12800 Rs.

Motorola travaillerait sur le Moto G20 qui devrait être lancé dans un «proche avenir». Le smartphone inopiné a fait surface sur Geekbench qui révèle sa configuration de RAM, sa version du système d’exploitation et sa fréquence de base. Notamment, un rapport séparé a repéré le Moto G20 avec les numéros de modèle XT2128-1 et XT2128-2 sur le site Web de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. La liste (via 91Mobiles) montre prétendument que le smartphone dispose de la 4G, du Wi-Fi bi-bande, du Bluetooth, du GNSS, du NFC et même de la radio FM. Le Motorola appartenant à Lenovo n’a pas encore confirmé le développement du Moto G20. Notamment, Motorola a lancé deux nouveaux smartphones Moto G10 Power et Moto G30 en Inde avec quatre caméras arrière. La société travaillerait également sur le Motorola Moto G100 qui semble être une version remaniée de Moto Edge S, disponible en Chine.

