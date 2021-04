Un autre nouveau membre de la série Moto G est arrivé: bienvenue le Moto G20. L’appareil d’entrée de gamme est livré avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran a un rapport d’aspect de 20: 9 et apporte une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 13MP.





Moto G20 dans Breeze Blue et Flamingo Pink

Le chipset Unisoc T700 à huit cœurs alimente les composants internes, qui comprend deux cœurs Cortex-A75 aux côtés de six Cortex-A55 et d’un GPU Mali G52. Il est aidé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui est encore extensible via microSD.

À l’arrière, nous avons une caméra principale de 48MP soutenue par un module ultra-large de 8MP et deux cames auxiliaires de 2MP pour les prises de vue macro et les données de profondeur. La batterie est livrée à 5000 mAh et est chargée de 10 W, tandis que l’avant du logiciel est couvert par Android 11 avec l’interface My UX de Moto en haut.

Le Moto G20 est disponible dans les couleurs Breeze Blue et Flamingo Pink. Le commerce de détail en Europe est fixé à 149 € et les premières ventes sont prévues plus tard cette semaine.