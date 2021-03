Au départ, c’est comme d’habitude avec un écran LCD IPS de 6,7 pouces et une résolution FHD +. Les découpes à double trou de perforation prennent un certain temps à s’habituer, bien que vous ayez l’avantage supplémentaire d’avoir un tireur selfie principal de 16 MP ainsi qu’un vivaneau ultra-large de 8 MP. Ajoutez un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge de HDR10 et vous obtenez une expérience de visionnement fluide.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy