Le Motorola Moto G100 a finalement fait ses débuts dans le monde entier, des semaines après avoir fait partie de la rumeur. Le téléphone est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 870 et de trois caméras à l’arrière, associées à un capteur de temps de vol (ToF) pour activer les fonctionnalités AR. En termes d’apparence et d’autres fonctionnalités, le téléphone semble être une version renommée de Moto Edge S lancée en Chine en janvier 2021. Le nouveau Moto G100 a fait ses débuts sur les marchés mondiaux, et la société appartenant à Lenovo note que la disponibilité du l’appareil variera selon la région. Les détails de sa disponibilité spécifiques à l’Inde ne sont pas clairs pour le moment.

En termes de design, le panneau avant du Moto G100 a des bordures étroites sur tous les côtés avec deux découpes de perforation indépendantes pour les caméras à double selfie. À l’arrière, les triples caméras et les capteurs ToF se trouvent à l’intérieur d’un module de forme carrée. Le smartphone arbore un écran Full HD + de 6,7 pouces (1080 × 2520 pixels) avec un rapport d’aspect 21: 9, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge HDR10. Le panneau avant est livré avec un rapport écran / corps de 85%. Sous le capot, il contient le SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 870, couplé au GPU Adreno 650 et jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5. Le smartphone fonctionne sous Android 11 avec MyUI sur le dessus et prend en charge les cartes double SIM.

Sa configuration de caméra arrière comprend une caméra principale de 64 mégapixels avec ouverture f / 1,7, une caméra ultra grand angle de 16 mégapixels avec champ de vision de 120 degrés (FoV) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il existe également un capteur de temps de vol (ToF) pour permettre l’imagerie 3D et améliorer l’expérience AR. Le Motorola Edge S est livré avec un capteur principal de 16 mégapixels et un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle pour les selfies et les appels vidéo. Notamment, l’appareil photo principal est capable de filmer des vidéos 6K et 4K à 30 images par seconde. L’application appareil photo est livrée avec des modes tels que les modes de prise de vue couleur d’accompagnement, vision nocturne, cinémagraphie, portrait avec HDR, filtre en direct et panorama. Les autres fonctionnalités notables du smartphone incluent jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS / A-GPS et NFC. Il comprend une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 20 W via l’USB Type-C. Le Motorola Moto G100 est également livré avec une prise casque 3,5 mm.

Selon Android Central, le smartphone coûte 449,99 £ (environ 44900 Rs) au Royaume-Uni. Le Moto G100 est disponible dans les couleurs Iridescent Ocean et Iridescent Sky.