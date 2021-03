En termes de spécifications, le Moto G10 10 Power est livré avec un écran Full HD + IPS de 6,5 pouces. Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 460, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Son système de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels, un tireur ultra-large de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Les caméras arrière sont intégrées dans un module rectangulaire. À l’avant, il y a un jeu de tir de 8 mégapixels à l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau pour les selfies et les appels vidéo. La batterie de 6000 mAh est censée offrir 190 heures de lecture de musique et 23 heures de lecture vidéo. Les utilisateurs peuvent également profiter de 20 heures de navigation sur Internet.

Flipkart propose également des offres de vente telles que 10% de réduction sur la carte de crédit HDFC Bank et 5% de remise en argent avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank. Les utilisateurs de la carte de débit Bank of Baroda Mastercard bénéficieront d’une réduction de 10% sur la première transaction. De plus, les clients peuvent également choisir une offre d’échange ou une option EMI sans frais pour faire baisser encore le prix. Le Motorola Moto G10 Power est disponible dans les options de couleur Aurora Grey et Breeze Blue.

