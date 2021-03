Motorola Moto G10 Power et Moto G30 arrivent en Inde le 9 mars

Motorola a dévoilé le mois dernier les Moto G10 et Moto G30 avec de grands écrans, de grosses batteries et quatre caméras arrière. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle apporterait le Moto G30 en Inde le 9 mars aux côtés d’un nouveau smartphone – le Moto G10 Power.

Le Moto G10 Power et le Moto G30 seront lancés en Inde à 12h00 heure locale (6h30 UTC) et seront vendus via Flipkart, ce qui révèle que les deux smartphones fonctionneront sous Android 11 et seront livrés avec une fonctionnalité appelée ThinkShield.

Depuis le lancement du Moto G30 le mois dernier, nous savons qu’il sera livré avec Snapdragon 662 SoC, 6,5 « 90Hz HD + LCD et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 20 W. Le smartphone sera équipé d’une caméra selfie de 13 MP et son panneau arrière sera à la maison à une configuration à quatre caméras comprenant des unités de profondeur 64MP primaire, 8MP ultrawide, 2MP macro et 2MP.

Le Moto G30 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière pour l’authentification biométrique. Le G30 a deux configurations de mémoire – 4 Go / 128 Go et 6 Go / 128 Go. Mais on ne sait pas quelle quantité de RAM et de stockage il aura en Inde.

Le Moto G10 Power, quant à lui, est un nouveau smartphone, mais compte tenu du surnom de «Power», nous pensons que ce sera un Moto G10 avec une batterie plus grosse et une charge plus rapide.

L’image du Moto G10 Power partagée par Motorola nous indique que le smartphone ressemble au G10 vanilla – un écran cranté avec une caméra quadruple à l’arrière accompagnée d’un scanner d’empreintes digitales.

Le Moto G10 a un SoC Snapdragon 460 à la barre et il est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,5 « . Il contient une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10 W et un total de quatre caméras à bord – un jeu de tir selfie de 8 MP avec une caméra principale de 48 MP sur le dos rejoint par un module ultra-large 8MP, macro 2MP et profondeur 2MP.

