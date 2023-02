Motorola Moto G Stylus 2023 fuit dans un nouveau rendu

La série Moto G Stylus de Motorola accueillera bientôt un nouveau membre et OnLeaks est ici avec un aperçu du prétendu Moto G Stylus 2023. Le nouveau rendu montre que le téléphone apportera un écran perforé et une configuration double caméra 50MP à l’arrière ainsi qu’un stylet intégré, un port USB-C et un casque jack.

À première vue, il s’agit du même appareil qui a fui en octobre dernier que le Motorola Geneva avec l’identifiant XT2315. Sur la base des informations précédentes, le prochain téléphone à stylet devrait être lancé avec 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Il sera proposé dans les couleurs Black Beauty et Crystal Grey et arrivera dans les variantes 4G et 5G.

Source (tweeter)