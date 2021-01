En novembre, nous avons appris que Motorola prévoyait de succéder au Moto G Pro 2020, également connu sous le nom de G Stylus aux États-Unis. Cet ensemble original de spécifications matérielles a été plus récemment suivi par ce que nous pensions être un tas de rendus du téléphone, grâce à une erreur de liste Amazon. Ou du moins, nous avons pensé. Qu’elles soient intentionnelles ou non, il semble que ces images n’étaient pas authentiques ou du moins pas représentatives de l’appareil final qui sera le G Stylus 2021. C’est la théorie de travail actuelle, comme le propose le fuiteur réputé @OnLeaks.

En lisant la nouvelle fuite elle-même, il semble que Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks, corrobore les spécifications précédentes d’Evan Blass, alias @evleaks. Cependant, les deux sources semblent être en désaccord sur la position du lecteur d’empreintes digitales du téléphone. La fuite d’Evan l’a placé sur le côté du téléphone dans le cadre du bouton d’alimentation, tandis que cette nouvelle source et les rendus suggèrent clairement que le lecteur sera à l’arrière, suivant le trope familier de Motorola consistant à l’incorporer dans le logo et la vieille école. « fossette ».

Réitérant certaines des spécifications, confirmées par les deux sources, le Moto G Stylus 2021 sera un gros téléphone, avec un écran de 6,8 pouces et un corps de 169,6 x 73,7 x 8,8 mm (10,9 mm si vous comptez la bosse de l’appareil photo). C’est encore plus grand et plus épais que l’actuel Samsung Galaxy Note20 Ultra – une comparaison incontournable, vu comment le Moto G Stylus 2021 sera positionné comme un grand appareil équipé d’un stylet. Cependant, le Moto G Stylus 2021 comportera une fiche technique de milieu de gamme, ce qui en fera un concurrent proche du prétendu LG Stylo 7. Un appareil présenté dans une autre fuite récente de la même source.

Le Moto G Stylus 2021 devrait contenir un chipset Snapdragon 675, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa résolution est dite FHD +, sur un écran de 6,81 pouces, pour être encore plus précise. La configuration de la caméra comprendra un vivaneau principal de 48MP, un ultra-large 8MP et deux capteurs 2MP, pour les données de profondeur et les prises de vue macro, respectivement. Pour ce que cela vaut, la source la plus récente affirme que la caméra macro sera une unité de 5 MP, plutôt que de 2 MP. À l’avant – une caméra selfie 16MP et tout alimentant – une batterie de 4000 mAh. Pas trop minable, étant donné que Motorola a toujours trouvé de la place pour que le stylet puisse glisser à l’intérieur du corps du téléphone et aurait également laissé la prise 3,5 mm intacte.

