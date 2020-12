Motorola a annoncé le Moto G Stylus en avril, et plus tôt le mois dernier, nous avons appris que la société travaillait sur son successeur, baptisé Moto G Stylus (2021). Nous ne savons pas quand le Moto G Stylus (2021) sera dévoilé, mais il vient d’être répertorié sur Amazon avec quelques-unes de ses spécifications et des images d’apparence officielle.

Le Moto G Stylus (2021) contient un écran perforé comme le Moto G Stylus 2020, mais il a maintenant un dos texturé avec une caméra supplémentaire à l’arrière, ce qui porte le nombre total à quatre. Selon une fuite précédente, nous examinons un primaire 48MP, un ultra-large 8MP et deux unités 2MP (profondeur et macro). La caméra selfie à l’intérieur du trou de perforation aurait un capteur 16MP.

Les rendus nous indiquent également que Moto G Stylus (2021) comportera un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, contrairement au modèle 2020 livré avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière.

Le Moto G Stylus (2021) sera livré avec un stylet, qui ira à l’intérieur de la fente en bas sur le côté droit du port USB-C, avec la prise casque 3,5 mm située sur la gauche.

La liste Amazon a révélé que Moto G Stylus (2021) prendrait en charge les réseaux 5G, exécuterait Android 10, disposerait de 4 Go de RAM à bord. Il mentionne également une batterie de 4000 mAh et une prise en charge du réseau 5G. Une fuite précédente affirmait que le smartphone serait livré avec un SoC Snapdragon 675, un écran FHD + de 6,81 pouces et un stockage de 128 Go.

Amazon dit que le Moto G Stylus (2021) sera au prix de 339,95 $, mais cela pourrait être un espace réservé et ne devrait pas être considéré comme définitif.

