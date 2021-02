Motorola Moto E7 Power avec batterie de 5000 mAh et deux caméras arrière seront lancées en Inde le 19 février

Motorola a révélé que la société actualiserait cette semaine son budget de la série Moto E en Inde avec le nouveau Moto E7 Power. Grâce à un microsite Flipkart dédié, les principales spécifications du smartphone sont également disponibles, notamment deux caméras arrière, une batterie de 5000 mAh et une option de stockage. Nous pouvons remarquer les options de couleur bleu et rouge de l’appareil et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. Comme son nom l’indique, le Motorola Moto E7 Power sera un nouvel ajout à la famille Moto E7. La société appartenant à Lenovo avait lancé le Moto E7 Plus en Inde en septembre 2020.

La page Flipkart révèle que le Motorola Moto E7 Power fera ses débuts en Inde le 19 février à 12 heures (midi). Comme prévu, la vente du téléphone se fera via le site e-commerce. Le Moto E7 Power embarquera un écran HD + Max Vision de 6,5 pouces et fonctionnera sur un processeur octa-core. Bien que le nom exact du chipset n’ait pas encore été révélé par le marché en ligne, il s’agit probablement du SoC MediaTek Helio P22 – selon une récente liste Geekbench. Les autres fonctionnalités du smartphone incluent 4 Go de RAM LPDDR4X, 64 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. La société appartenant à Lenovo pourrait offrir plus d’options de stockage.

Les images révèlent la configuration à double caméra du téléphone à l’intérieur d’un module en forme de pilule aligné verticalement. La configuration de la caméra arrière comprendra un capteur principal de 13 mégapixels et un flash LED. La liste sur le site Flipkart ne fournit aucun détail sur le capteur de caméra secondaire. Notamment, un rapport de WinFuture avait déclaré plus tôt que le smartphone pourrait contenir une caméra arrière secondaire de 2 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Comme mentionné, le Motorola Moto E7 Power sera livré avec une batterie de 5000 mAh et fonctionnera sur un Android proche du stock. En outre, il est confirmé que le téléphone prend en charge le réseau Wi-Fi 2×2 MIMO.

La société n’a pas encore révélé les détails des prix. Pour rappel, le prix du Motorola Moto E7 Plus en Inde commence à 9999 Rs pour la variante 4 Go + 64 Go.