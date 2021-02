Motorola Moto E7 Power annoncé avec un écran de 6,5 pouces et une batterie de 5000 mAh

Le Motorola Moto E7 Power dont nous entendons parler depuis quelques semaines a fait ses débuts aujourd’hui en Inde.

Le Moto E7 Power est construit autour d’un écran 6,5 « 20: 9 HD + avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP. Il est alimenté par le SoC Helio G25, démarre sur Android 10 et dispose de deux options de mémoire – 2 Go / 32 Go et 4 Go / 64 Go. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD qui permet une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le panneau arrière du Moto E7 Power abrite un lecteur d’empreintes digitales et une configuration à deux caméras comprenant des unités macro principales de 13MP et 2MP.

Le Moto E7 Power dispose également d’un bouton Google Assistant dédié sur le cadre droit pour vous permettre d’invoquer rapidement l’assistant numérique.

Les autres fonctionnalités du Moto E7 Power incluent la prise en charge 2×2 MIMO, l’indice IP52, la prise casque 3,5 mm et le port USB-C. Le smartphone est disponible dans les couleurs bleu Tahiti et rouge corail et contient une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10 W.







Motorola Moto E7 Power dans les couleurs Tahiti Blue et Coral Red

Dans sa note de presse, Motorola a déclaré que le Moto E7 Power est « 100% fabriqué en Inde » et sera mis en vente en Inde à partir du 26 février via Flipkart et les principaux magasins de détail. La variante de base 2 Go / 32 Go est au prix de 7499 INR (105 $ / 85 €), tandis que le modèle 4 Go / 64 Go vous coûtera 8 299 INR (115 $ / 95 €). Bien que sa disponibilité sur d’autres marchés reste inconnue.

Nous avons également entendu parler du Moto E7i Power, mais il n’y a pas encore de mot de Motorola.