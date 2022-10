Motorola Moto E22s sera lancé en Inde le 17 octobre

Motorola a lancé le nouveau Moto E32 en Inde la semaine dernière, qui est différent de celui annoncé en Europe, et le prochain smartphone qu’il introduira dans le pays asiatique est le Moto E22. Les Moto E22 seront lancées en Inde le 17 octobre et seront vendues via Flipkart et les principaux magasins de détail à partir du 22 octobre.

Le Motorola Moto E22s n’est pas un nouveau smartphone, nous savons donc ce qui est proposé. Il est alimenté par le SoC Helio G37, exécute Android 12 et dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage à bord. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

La #motoe22s dispose d’un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz qui vous aide à balayer, faire défiler et basculer de manière transparente entre les applications. Profitez de visuels étendus sur un écran LCD IPS de 6,5 pouces. Restez à l’écoute car il sera lancé le 17 octobre sur @flipkart et d’autres grands magasins de détail. – Motorola Inde (@motorolaindia) 14 octobre 2022

Le Moto E22s est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et contient une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 10 W.

Le smartphone alimenté par Helio G37 est livré avec trois caméras – un tireur de selfie de 8MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la caméra principale de 16MP à l’arrière rejointe par une unité de profondeur de 2MP.

Le Moto E22s est classé IP52 et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il sera disponible dans les couleurs Arctic Blue et Eco Black en Inde.

Motorola n’a pas encore révélé le prix du Moto E22, mais il pourrait coûter moins cher que le Moto E32 lancé en Inde la semaine dernière pour 10 499 INR (127 $ / 131 €), qui est une version du Moto E22 avec un appareil photo principal de 50 MP. .









