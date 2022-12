Motorola mettra à jour 20 appareils vers Android 13

Obtenir une mise à jour vers la dernière version d’Android peut être une expérience merveilleuse. Cela signifie souvent que votre téléphone est prêt à présenter de nouvelles fonctionnalités et idées de Google et du fabricant de votre téléphone, en plus de mettre la situation de sécurité en place. Après toutes ces années, nous n’aimons toujours rien de plus que de vous informer lorsqu’une mise à jour majeure est en cours.

Pour les propriétaires de téléphones Motorola, obtenir une mise à jour vers la dernière version d’Android n’est jamais une chose rapide. Motorola est l’un des plus lents de l’industrie lorsqu’il s’agit de sortir la dernière version de Google. Pour Android 13, qui est sorti depuis des mois et est sur d’innombrables téléphones de Google, Samsung et OnePlus, Motorola s’en tient à son horaire typique et lent. Heureusement, ils nous ont au moins donné une liste de téléphones sur lesquels attendre la mise à jour.

Publié sur leurs forums dédiés via le site de Lenovo, un représentant de Motorola partagé la liste des téléphones qui recevront une mise à jour vers Android 13 à partir du “début 2023”. Cette liste comprend les nouvelles gammes Razr (2022), Motorola Edge 30 et 2021-2022, ainsi que certains appareils Moto G :

motorola razr (2022)

Motorola edge 30 ultra

motorola bord 30 pro

Motorola edge+ (2022)

Motorola edge 30 fusion

Motorola edge 30 néo

Motorola bord 30

bord motorola (2022)

motorola bord 20 pro

bord motorola 20

bord motorola (2021)

motorola bord 20 lite

stylet moto g 5G (2022)

moto g 5G

moto g82 5G

moto g72

moto g62 5G

moto g52

moto g42

moto g32

Je souhaite juste que Lenovo puisse comprendre comment être plus rapide. Samsung l’a certainement fait.

// GSM Arena