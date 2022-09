Motorola lancera le Moto G72 le 3 octobre

Le Moto G72 est apparu dans les rendus plus tôt cette semaine, et maintenant Motorola a révélé que la date de lancement sera le 3 octobre.

Parallèlement à cela, le Moto G72 a obtenu une page de destination sur Flipkart, révélant ses principales caractéristiques et son design. Il sera alimenté par un Helio G99, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’écran OLED aura un scanner d’empreintes digitales en dessous.

L’écran 10 bits lui-même prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. Il aura Il viendra avec le support HDR10 et une luminosité maximale de 1300 nit.









Principales caractéristiques du Moto G72

La caméra principale à l’arrière sera rejointe par des unités ultra-larges et macro. Le Moto G72 aura des haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et exécutera Android 12.









Moto G72 en gris et bleu

Le Moto G72 sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W et aura un indice de protection IP52 pour la protection de base contre l’eau et la poussière. Le téléphone arrivera en deux couleurs – Meteorite Grey et Polar Blue – bien qu’ils ressemblent plus au noir et au vert sur les images.

