Motorola travaille sur un téléphone alimenté par Snapdragon 888, mais ce n’est pas le smartphone auquel vous vous attendez – l’année prochaine, il y aura un téléphone Moto G avec un chipset phare. La série G existe depuis des années et son objectif a toujours été l’optimisation des ressources.

Motorola est revenu sur le marché phare après quelques années d’absence, non pas avec un téléphone Moto X, mais avec l’Edge +. Donc, vous auriez pensé qu’un Edge + 2 ou quelque chose comme ça serait le premier Motorola avec une puce 888. Et cela arrive probablement encore.

Mais un Moto G avec un chipset phare peut secouer un peu le marché – il y a eu une pénurie de téléphone de style «phare» au cours des deux dernières années.

Ce sera bien sûr un téléphone connecté à la 5G, un suivi premium du Moto G 5G et du Moto G 5G Plus. Les téléphones 5G de Motorola utilisent exclusivement des chipsets Snapdragon et ont déjà été lancés avec plus de 100 partenaires dans le monde.

La source