Motorola lance le Moto G84 avec un Snapdragon 695, coûte moins de 250 $

Motorola a présenté le Moto G84 sur Flipkart la semaine dernière et a officiellement lancé aujourd’hui le midranger en Inde. Le smartphone est livré avec un chipset Snapdragon 695 un peu ancien avec prise en charge 5G, mais il semble toujours être un excellent package pour son prix.

Upfront est un écran OLED 10 bits de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Motorola promet une luminosité maximale de 1 300 nits. Il y a un seul trou de perforation au centre pour la caméra selfie – un jeu de tir de 16 MP avec un ouverture f/2,45.

Il y a deux caméras supplémentaires à l’arrière au lieu des trois sur le Moto G82. Le principal est doté d’un capteur 50 MP 1/1,5″ avec une taille de pixel de 1,0 µm et un objectif f/1,88. Il est livré avec Dual PDAF et OIS. À côté se trouve une caméra ultra grand angle de 8 MP avec un FoV de 118 degrés, mais pas d’AF.

Les deux caméras prennent en charge la vidéo 4K à 30 ips et apportent la vision nocturne automatique pour de meilleures photos dans un environnement sombre.

Le Moto G84 prend en charge Dolby Atmos et Moto Spatial Sound, qui devraient sonner agréablement via les haut-parleurs stéréo.

Le Moto G84 est livré avec Android 13 et la société a promis qu’il bénéficierait d’Android 14 et de 3 ans de mises à jour de sécurité.

La batterie de 5 000 mAh à l’intérieur du Moto G84 prend en charge une charge rapide de 30 W, Motorola fournissant l’adaptateur dans la boîte de vente au détail. Les autres points forts incluent Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, une prise audio 3,5 mm et un double emplacement SIM pour deux cartes nano.

Motorola poursuit son partenariat avec Pantone et a lancé le téléphone dans une jolie couleur Viva Magenta, qui est un panneau en simili cuir. Il existe également une option de couleur bleu guimauve, qui est également du cuir végétalien (en réalité, il s’agit d’un revêtement en PVC sophistiqué), et les fans de design plus simple peuvent choisir la variante bleu nuit.

Il n’existe qu’une seule option de mémoire pour le Moto G84 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il coûte 19 999 INR (245 $/222 €) et commence le 8 septembre chez Flipkart.

