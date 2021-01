Motorola travaillerait sur un nouveau smartphone compatible 5G sous le nom de code « Ibiza ». Selon la publication allemande TechniNews en collaboration avec Adam Conway des développeurs XDA, le nouveau smartphone comporterait un processeur Snapdragon série 400 inopiné prenant en charge la connectivité 5G. On dit également qu’il est livré avec un écran plat avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Le rapport ajoute que le Motorola Ibiza serait un smartphone 5G peu coûteux, bien que ses détails de tarification restent flous pour le moment. Il devrait être lancé au premier trimestre 2021.

Le téléphone serait également livré avec le numéro de modèle XT-2137, mais comme mentionné, son surnom officiel n’a pas été spécifié. Certaines des caractéristiques notables qu’il peut comporter comprennent 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh. Il est également conçu pour arborer un écran HD + avec une résolution de 720×1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’avant, nous pourrions voir un appareil photo de 13 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Le rapport note en outre que le Motorola Ibiza comporte une configuration de triple caméra arrière comprenant une caméra de 48 mégapixels. L’appareil photo principal peut être accompagné d’un appareil photo macro de 5 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels.

Le rapport indique en outre que l’écran Motorola Ibiza n’est pas susceptible d’être un panneau OLED ou de prendre en charge le HDR. Cela peut être dû à des facteurs de réduction des coûts, car le téléphone est considéré comme un appareil 5G peu coûteux. Le numéro de modèle du processeur est mis en évidence comme Qualcomm Snapdragon «SM4350», bien que d’autres détails restent flous. La société appartenant à Lenovo n’a pas encore confirmé son développement.

Le mois dernier, la même publication affirmait que la société développait un nouveau téléphone sous le code «Capri». Il semble également y avoir une variante Plus du smartphone. Le Motorola Capri à la vanille comportera le SoC Snapdragon 439, tandis que la variante Plus serait livrée avec le SoC Snapdragon 662. Il peut y avoir quatre caméras arrière sur le modèle supérieur, tandis que le modèle régulier peut être équipé de trois caméras arrière.