Motorola Genève avec des fuites de support de stylet

Un prochain modèle Motorola Edge équipé d’un stylet a fui aujourd’hui grâce à Evan Blass et 91mobiles et nous obtenons quelques spécifications de base ainsi qu’un bon aperçu du téléphone avant son lancement. L’appareil portant le nom de code Motorola Geneva et portant l’identifiant XT2315 ferait apparemment partie de la gamme d’appareils Edge et devrait être exclusif au marché américain dans le courant de l’année prochaine. Selon Bass, le téléphone arrivera dans les variantes 4G et 5G, ce qui suggère qu’il ne s’agira pas d’une offre phare.







Rendu Motorola Genève

La nouvelle fuite suggère que Moto Geneva servira de successeur aux combinés G Stylus (2022) et G Stylus 5G (2022) du début de cette année. On dit que le prochain appareil comportera jusqu’à 6 Go de RAM 256 Go de stockage et arrivera dans les couleurs Black Beauty et Crystal Grey. Le téléphone semble posséder deux caméras à l’arrière, un tireur de selfie perforé et un stylet de base qui devrait résider dans un silo à l’intérieur du téléphone.

La source