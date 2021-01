La gamme Moto G milieu de gamme de Motorola a toujours offert des spécifications compétitives, un logiciel propre et une autonomie de batterie décente à un prix attractif. Le dernier membre de la gamme à venir entre nos mains est le Moto G9 Power et il apporte plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, mais une résolution d’affichage et des choix de caméra quelque peu discutables.

Le nouveau téléphone comprend une batterie plus grande et digne de sa puissance nommant 6000 mAh (la plus grande encore sur un Motorola) avec une charge de 20 W, ainsi qu’un nouvel appareil photo principal de 64 MP par rapport au jeu de tir 16 MP trouvé sur le Moto G8 Power. Ensuite, nous arrivons à l’écran, il est passé de 6,4 « à 6,8 » mais la résolution est allée dans la direction opposée de FHD + sur le G8 Power à HD + sur le G9 Power. Nous devrons vérifier à quel point il est facile de vivre avec ce déclassement.

Sauter dans le dos et un autre point d’interrogation apparaît. Le G8 Power avait un module téléobjectif 8MP et un vivaneau ultra-large 8MP qui sont remplacés par une paire de macro cam 2MP et un capteur de profondeur 2MP sur le G9 Power. Pourquoi ce changement était-il nécessaire? Allez comprendre.

Au moins, vous obtenez le double du stockage sur le G9 Power avec 128 Go tandis que la RAM est toujours plafonnée à 4 Go soutenue par le chipset Snapdragon 662. Le côté logiciel est couvert par le bon vieil Android 10 avec My UX de Motorola en plus. Le Moto G9 Power est un appareil étrange, mais notre équipe d’examen décidera de son verdict, alors restez à l’écoute pour l’examen complet.