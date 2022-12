Motorola étend sa liste d’appareils sous Android 13

En août, Motorola a publié une liste provisoire de ses smartphones qui recevraient la mise à jour Android 13. Il se composait de dix appareils, ce qui pour une marque avec le portefeuille de Motorola n’est vraiment pas si nombreux.

Aujourd’hui, heureusement, la société a publié une liste élargie, par l’intermédiaire d’un agent sur ses forums officiels, en réponse à une question de l’un de nos lecteurs. Alors, sans plus tarder, voici la nouvelle liste, contenant désormais 20 smartphones, soit le double du montant initial.

• Motorola Razr (2022)

• Motorola Edge 30 Ultra

• Motorola Edge 30 Pro

• Motorola Edge+ 5G UW (2022)

• Motorola Edge 30 Fusion

• Motorola Edge 30 Neo

• MotorolaEdge 30

• Motorola Edge (2022)

• Motorola Edge 20 Pro

• MotorolaEdge 20

• Motorola Edge (2021)

• Motorola Edge 20 Lite

• Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

• Motorola Moto G 5G

• Motorola Moto G82 5G

• Motorola Moto G72

• Motorola Moto G62 5G

• Motorola Moto G52

• Motorola Moto G42

• Motorola Moto G32

L’agent en question a également mentionné que “certains appareils” commenceront à recevoir la mise à jour “au début de 2023”. Rien de plus détaillé que cela, donc on ne sait toujours pas combien d’attente il vous reste à faire si vous en possédez un, en particulier les combinés bas de gamme qui, nous en sommes sûrs, ne seront pas prioritaires. Quoi qu’il en soit, nous vous ferons savoir si plus d’informations apparaissent.

Merci pour le conseil, Sasa Petrovic!

La source